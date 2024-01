Francesco Moser presenta la compagna Mara Mosole: “Ci conosciamo da sempre”/ “Insieme siamo felici”

Francesco Moser ha ritrovato l’amore con Mara Mosole, collega più giovane di 17 anni. “Vederci così insieme, felici e sempre sorridenti, mi ha emozionato” racconta Mara vedendo la clip di Storie Italiane. Il campione di ciclismo, parlando dell’inizio della loro storia d’amore, rivela: “Ci siamo conosciuti per la prima volta nel 1984. Lei correva e io correvo e abbiamo fatto i Mondiali del 1986 insieme, lei era nella squadra femminile. Inoltre il papà è stato presidente per tanti anni della Trevigiani e mio figlio Ignazio correva con suo figlio. Io andavo a veder le corse, a vedere le presentazioni… Quell’anno che loro correvano insieme ci siamo visti spesso”.

Mara conferma: “Moser lo conoscevo da sempre. Francesco va sempre a tutta: un giorno durante il Covid si è fermato, ha preso fiato e abbiamo cominciato a telefonarci e a farci un po’ compagnia. Quando abbiamo potuto riprendere le pedalate abbiamo ricominciato insieme. Visto che entrambi eravamo soli, abbiamo iniziato ad andare insieme in auto insieme alle ciclostoriche in giro per l’Italia. Ora stiamo insieme da dopo il Covid. Sono tre anni e qualcosa”.

Francesco Moser ritrova l’amore: “Con Mara ci vogliamo bene”

Francesco Moser, dopo la separazione con la moglie, ha ritrovato la felicità con Mara Mosole: “Noi andavamo a fare l’Eroica o l’Intreprida, queste gare storiche. Andiamo, partecipiamo alle manifestazioni, ci vogliamo bene… Abbiamo dei caratteri un po’ diversi. La sera usciamo e quando rientriamo guida sempre lei perché è astemia” racconta a Storie Italiane. Il figlio Ignazio, nato dal lungo amore con la ex moglie Carla Merz insieme ai due fratelli, non ha opposto nessuna resistenza, come rivela il campione di ciclismo: “Non abbiamo di questi problemi. Ignazio correva con il figlio di Mara”.

Poi, ancora uno spaccato di vita quotidiana: “Io vivo qui a Trento, lei ancora lavora e durante la settimana sta a Treviso. A volte vado giù io, il più delle volte viene lei qui perché la casa è più grande, poi c’è la ciclabile. Poi a volte andiamo a sciare visto che l’inverno è freddo per andare in bici”. Mara scherza: “A Treviso si annoia. Gli facciamo tagliare l’erba del lago”.











