Annalisa e la confessione sul marito Francesco Muglia: “Ecco perché l’ho sposato”

“Sinceramente tua” è forse una velata dedica che Annalisa ha fatto al marito Francesco Muglia, vice presidente del dipartimento marketing di Costa Crociere. Proprio la grande flotta di Costa Crociere è stata galeotta per l’incontro tra i due, visto che Francesco e la voce di Bellissima si sono conosciuti proprio in occasione di una serata speciale a bordo. Correva l’anno 2020 quando Annalisa viene chiamata come ospite speciale sulla nave Costa Smeralda. Un incontro che ha lasciato il segno almeno a Francesco che poco dopo l’ha cercata scrivendole un messaggio sui social.

Francesco Muglia è il marito di Annalisa e la cantante in una recente intervista su di lui ha rivelato: “Mi ha scritto lui sui social…È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare.” L’amore procede a gonfie vele nonostante i due siano sommersi dal lavoro e dagli impegni: “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”. E poi ancora la cantante sulle nozze con il marito ha confessato: “Gli ho detto si perché ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.

Chi è il marito di Annalisa, Francesco Muglia? Classe 1980 ha dunque 44 anni ed è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. È nato a Padova ma vive a Genova ed è laureato in Lettere. Legatissimo alla sua famiglia è anche molto riservato, sui social sono pochi gli scatti e i post che condivide con i suoi follower. In un’intervista molto recente di pochi giorni fa, riportata da Il Mattino, Annalisa sul marito Francesco Muglia e la sua famiglia ha ammesso: «Ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… A nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante».