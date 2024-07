Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa/ La cantante: “Vorrei tanto un figlio, ma…”

Dalla tripla versione di “Sinceramente” – l’originale in italiano, poi prodotta anche in francese e spagnolo – all’ultimo singolo in featuring con Tananai, “Storie Brevi”. Annalisa non conosce più sosta nella sua scalata costante delle classifiche italiane; le hit parade non conoscono ostacoli e dalla professione alla vita sentimentale, gli ultimi anni per la cantante sono da considerare più che rose e fiori. Lo scorso anno, a gran sorpresa, emerse la notizia del matrimonio con suo marito Francesco Muglia; una liaison sfuggita all’attenzione del gossip ed ‘esplosa’ proprio in prossimità delle nozze.

Annalisa conduttrice del Festival di Sanremo 2025? L'appello a Carlo Conti/ "Fammi vivere questa esperienza"

Annalisa e suo marito Francesco Muglia si sono giurati amore eterno il 29 giugno 2023 presso la basilica di San Francesco ad Assisi; una celebrazione seguita dal rinnovo della promessa in Liguria – il mese seguente – al cospetto di tanti amici intimi e colleghi vip. “Ho sempre immaginato che un giorno mi sarei sposata” – ha raccontato in un’intervista Annalisa, come riporta Vanity Fair – “Non mi è mai importato niente del vestito e neanche della chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco. Io ho sempre sognato una giornata in cui celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”.

Francesco Muglia, marito Annalisa/ Dal primo incontro al matrimonio celebrato ad Assisi

Annalisa e suo marito Francesco Muglia presto genitori?

Ma chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa? Classe 1980 e originario di Padova, non appartiene al mondo dello spettacolo e non è stata dunque la passione per la musica a rendere propizio il loro primo incontro. Pare che la liaison tra i due sia sbocciata nel 2020; motivo lecito per definire l’incontro un vero e proprio colpo di fulmine dato che ‘solo’ 3 anni dopo hanno deciso di convolare a nozze. Come riporta Vanity Fair, le principali informazioni su di lui riguardano l’ambito studentesco; laureato in lettere presso l’Università di Padova per poi ultimare la sua formazione con un master in Marketing e Comunicazione pubblicitaria a Stoccolma.

Scaletta Annalisa: concerto a Ferrara oggi 26 giugno 2024/ Da Euforia a Bellissima, tutte i brani in ordine

“Mi piace molto che mio marito non lavori nel mondo dello spettacolo, perchè non condividere ogni cosa è salutare”, questo il pensiero di Annalisa a proposito dell’estraneità del marito Francesco Muglia alla luce dei riflettori. “E poi perché lo sguardo esterno è importante” – proseguiva la cantante, come riporta Vanity Fair – “Vorrei tanto un figlio, ma non ci siamo ancora dedicati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA