Francesco Murgia, marito Annalisa/ “Il matrimonio non è un punto di arrivo, ma una ripartenza”

Le nozze tra la cantante e il marito si sono celebrate il 29 giugno del 2023 nella splendida cornice della basilica di San Francesco d’Assisi dinanzi ad amici, parenti e colleghi. Oggi i due vivono tra Savona, Genova, Milano dove si muovono per motivi di lavoro. Dopo le nozze la vita di entrambi è cambiata in meglio, anche se la cantante di Bellissima in una intervista rilasciata alla stampa ha raccontato: ” sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di se stessi”.

Una riflessione matura quella di Annalisa che ha trovato la sua felicità tra le braccia del marito Francesco Murgia; un uomo che comprende il suo lavoro e anche le sue assenze. Come quando durante il Festival di Sanremo 2024 i due non riuscivano neppure a sentirsi al telefono come ha raccontato a La Repubblica: “cosa dice mio marito di Sanremo? Non lo sto sentendo, c’è virtualmente. Sanremo è un vortice molto impegnativo, sono giornate pienissime, con orari folli; non ci si riesce a parlare. Ci provo alle 8 del mattino”.

Annalisa è la cantante e donna del momento, ed è anche molto apprezzata dal pubblico femminile, ma occhio che è felicemente sposata col marito Francesco Murgia e i due si preparano a festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. Tra la cantante e il manager, vicepresidente marketing di Costa Crociere, non c’è stato un colpo di fulmine, anzi nel loro primo incontro, avvenuto in una occasione di lavoro, c’è stata indifferenza, sicuramente da parte di Annalisa che lo ha ignorato e non l’ha nemmeno sfiorata il pensiero di chiedere il numero di telefono a quello che poi è diventato suo marito. Per Francesco Murgia invece la presenza della cantante non è passata inosservata e ha lasciato un piccolo segno: poi certo in un ambito lavorativo, quando si è in ruoli apicali, si evita di sovrapporre il piano personale con quello professionale.

Ma la sua resistenza è durata davvero poco, la voglia di conoscere Annalisa lo divorava come un tarlo ed ecco che Francesco Murgia ha preso coraggio e si è deciso a contattarla tramite un messaggino via social. Da quel momento è partito tutto ed è iniziata tra i due una storia che hanno vissuto in gran segreto fino alla notizia bomba del matrimonio.











