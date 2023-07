Francesco Muzzi concorrente del Grande Fratello Vip 8?/ Da Matrimonio a priva vista ai provini per il reality

Francesco Muzzi: da Matrimonio a prima vista al Grande Fratello Vip 8/?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà ufficialmente lunedì 11 settembre. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini che sarà affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista unica. Grande attesa, invece, per quanto riguarda i concorrenti. I nomi dei nuovi inquilini non sono stati ancora svelati e i rumors sul cast sono davvero tanti. L’unica cerctezza, al momento, è che ci saranno sia concorrenti vip che nip e che i casting, per quest’ultimi, sono ancora in corso.

Tra le persone che avrebbero partecipato ai provini, secondo un’indiscrezione esclusiva del Vicolo delle News, ci sarebbe anche Francesco Muzzi che il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia conosce molto bene. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato all’esperimento e ha trovato anche l’amore.

Francesco Muzzi ai casting del Grande Fratello Vip 8?

Francesco Muzzi, durante Matrimonio a prima vista Italia, ha sposato Martina Pedaletti. Al termine dell’esperimento, i due non solo hanno rinnovato le promesse matrimoniali, ma hanno anche avuto da poco una bambina. La storia di Francesco e Martina ha appassionato tutti ed ora pare che lui stia provando a partecipare al padre di tutti i reality. Stando a quello che scrivono le talpe del Vicolo delle News, infatti, Francesco avrebbe partecipato ai casting per il Grande Fratello.

Sulla sua pagina Instagram, tuttavia, Francesco sembrerebbe smentire tale indiscrezione. A quanto pare avrebbe fatto uno scherzo alla madre facendole credere che avrebbe partecipato al Grande Fratello.

