La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più seguite e amate dai telespettatori e per dare una scossa all’attuale edizione del reality la redazione ha deciso di coinvolgere alcuni ex gieffini. Nei giorni scorsi Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse settimane abbiamo visto anche Dayane Mello come ospite e a gennaio è previso l’ingresso di Maria Teresa Ruta nei panni di concorrente.

Anche Francesco Oppini era stato contattato dalla redazione del Grande Fratello, è stato lui stesso a rivelare l’indiscrezione. Durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli ha chiaramente detto di aver rifiutato di partecipare di nuovo al reality e ha svelato se parteciperebbe con Tommaso Zorzi. L’ex gieffino ha spiegato che non ha accettato perché quella resta un’esperienza unica che se la rifacesse gli toglierebbe la sorpresa iniziale, le sensazioni positive e negative, l’affetto che si crea nella casa, il travolgimento generale, i legami e molto altro ancora.

Francesco Oppini rifiuta il Grande Fratello: a quali reality direbbe di si

Durante la diretta Instagram Francesco Oppini ha ribadito che il Grande Fratello è una cosa che deve rimanere lì e che non si deve ripetere, però lo guarda volentieri. In merito alla possibilità di tornare nella casa più spiata con Tommaso Zorzi ha invece detto: “Ma no! Un ritorno come concorrente unico? No, a me non piacerebbe“.

Francesco Oppini ha quindi escluso la possibilità di tornare nella casa del Grande Fratello, però si è detto interessato ad altri reality. Lui stesso ha infatti rivelato che in coppia potrebbe dire di si se gli proponessero di partecipare a Pechino Express o all’Isola dei famosi. A detta sua rispetto al reality di Alfonso Signorini sarebbe un discorso diverso e ha ribadito che non rifarebbe, nemmeno in coppia, un programma che ha già fatto.

