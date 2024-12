Chi entra oggi 16 dicembre al Grande Fratello 2024? I nuovi concorrenti sono ben tre, e a giudicare dal calibro della loro personalità, rivoluzioneranno non poco le dinamiche della casa. Le anticipazioni della prossima puntata del Grande Fratello 2024 svelano nuove entrate inaspettate: Eva Grimaldi, Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda. Ad annunciare i concorrenti sarà come sempre il conduttore Alfonso Signorini supportato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Chi è Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi/ L’attrice: “All’inizio lei aveva paura, il mio lavoro…”

Quella di stasera sarà una puntata intensa, con l’attesissima discussione chiarificatrice tra Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma. Questa settimana, infatti, i due si sono ritrovati al centro di una polemica. Sembra che sotto le coperte l’uomo non si sia trattenuto e che la ragazza si sia infastidita per il suo gesto. Ma tra i momenti più entusiasmanti ci saranno l’ingresso di Stefania Orlando, che dopo diversi anni ritornerà nella Casa più spiata d’Italia per dare il via ad una nuova esperienza. Con lei anche Eva Grimaldi, attrice e moglie di Imma Battaglia. Anche lei ha accettato l’invito della produzione per il reality di Canale 5.

Simone Gianlorenzi, chi è l'ex marito di Stefania Orlando: "Firmato il divorzio"/ "Con lui pensavo di..."

Nuovi concorrenti Grande Fratello 2024, gli annunci social di Eva Grimaldi e Simona Orlando: “Piangerò, ma…”

Questa sera al Grande Fratello 2024 entreranno tre nuovi concorrenti. Prima fra tutti Stefania Orlando, che ha annunciato di non vedere l’ora di vivere questa nuova avventura: “Sbaglierò, gioirò, piangerò, canterò, ballerò, sarò quella che sono sempre stata e l’unica he mi riesce essere“, ha detto: “Ho deciso di vivere una nuova avventura e ho tutta la voglia di divertirmi“. Nel 2020 la donna era arrivata terza in classifica restando una delle favorite tra i concorrenti di quell’edizione. Grande ritorno anche per Eva Grimaldi, anche lei parte del cast nel 2021.

Chi sono i genitori di Eva Grimaldi: “Mi hanno insegnato tutto”/ “Ho sempre ammirato mia mamma…”

Il suo annuncio ai fan sull’entrata al Grande Fratello 2024 è stato meno “social”: l’attrice ha informato i suoi seguaci di essere una delle nuove concorrenti con un video in cui prepara la valigia per l’ingresso nella Casa. Infine, entrerà anche Maxime Mbanda famoso rugbista di fama internazionale che durante il periodo della pandemia era diventato celebre nel nostro Paese per aver guidato come volontario le ambulanze nei momenti di massima emergenza. Il ragazzo è sposato con Cristiana Conti con la quale ha un figlio di nome Mata Leone. Riuscirà a farsi conoscere e a sparpagliare le carte in tavola in questa edizione del Grande Fratello 2024?