Francesco Oppini e Cristina Tomasini in vacanza con Alba Parietti/ Il web: “mollalo”

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è di nuovo innamorato. Ad ufficializzare il fidanzamento è stata la madre che, su Instagram, ha pubblicato una foto del figlio e della sua bella fidanzata. La fortunata si chiama Cristina, è bellissima, mora e sfoggia un fisico longilineo e perfetto. Con un sorriso smagliante, la bella Cristina ha conquistato il cuore di Francesco Oppini che si gode la sua bella fidanzata con la benedizione di mamma Alba, felice di vedere il suo unico figlio sereno. Per Francesco Oppini, dunque, è un bel momento. Oltre ad aver trovato spazio come opinionista sportivo su 7Gold, ha ritrovato l’amore sperando che Cristina sia la donna giusta con cui mettere su famiglia. Per Alba Parietti, dunque, è arrivato il momento di diventare nonna? In attesa di scoprirlo, la Parietti è finita nel mirino degli haters che la invitano a lasciare tranquillo il figlio permettendogli di andare in vacanza da solo con la fidanzata. “Ma non sarrbbe ora che tuo figlio si facesse le ferie da solo senza madre al seguito..fallo vivere mollalo un po‘”, scrive in particolare un utente.



FRANCESCO OPPINI FIDANZATO: ALBA PARIETTI PUBBLICA LA FOTO DELLA NUORA CRISTINA

Nella foto pubbiicata da Alba Parietti, Francesco Oppini e la fidanzata Cristina sono in spiaggia, intenti a godersi il sole e il mare. I due, ormai, sono una coppia a tutti gli effetti. Su Instagram, infatti, Cristina ha pubblicato la foto in cui bacia il figlio di Alba Parietti dedicandogli delle bellissime parole. “Che la vita ci permetta di restare, così. Perché tu fai bene alla mia anima”, ha scritto la Tomasini. Francesco, invece, si sta limitando a condividere foto da Ibiza con la sua bellissima fidanzata. Arriverà anche per lui il momento di scrivere parole d’amore alla sua dolce metà?





© RIPRODUZIONE RISERVATA