Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati?/ Un dettaglio allarma i fan

Allarme tra i fan di Francesco Oppini che, ieri, ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con una grande festa a cui hanno partecipato tantissimi amici e, naturalmente, mamma Alba Parietti. Su Instagram, sia Francesco Oppini che gli invitati come Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta hanno pubblicato tanti video della serata trascorsi con musica e tanto divertimento. Tra i vari invitati, però, i fan del figlio di Alba Parietti hanno notato un’assenza pesante. Al party organizzato per il 40esimo compleanno di Oppini, infatti, pare non ci fosse la fidanzata Cristina Tomasini.

Lulù Selassiè bloccata da Franco Bortuzzo?/ Il gesto social del padre di Manuel...

I fan, guardando le foto e i video della festa pubblicati da Alba Parietti e dai vari invitati alla festa hanno notato come Cristina non fosse presente in nessun momento. Qualora fosse vero, a cosa sarà stata dovuta l’assenza della Tomasini? Tra il figlio di Alba Parietti e la fidanzata c’è davvero una crisi di coppia?

Antonio Medugno affonda Alex Belli/ "Non il suo burattino" "Mi fa trovare Delia e.."

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: dal sogno del matrimonio alla crisi?

Oltre ad aver notato la presunta assenza di Cristina Tomasini alla festa di compleanno di Francesco Oppini, i fan hanno notato anche la mancanza di auguri social da parte di lei e la pubblicazione di alcuni post misteriosi. Pare, inoltre, che Cristina, da qualche tempo, sia tornata a vivere nella propria casa nonostante la recente convivenza con Oppini come ricorda Novella 2000. Cosa sarà successo, dunque, tra i due? La crisi sarà reale o si tratterà solo di una preoccupazione dei fan?

La storia tra il figlio di Alba Parietti e la fidanzata è sempre stata importante. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco ha sempre dichiarato il suo amore per la compagna al punto da pensare anche ad una futura famiglia con lei. Per il momento, tuttavia, quelle sulla presunta crisi sono indiscrezioni non confermate. I diretti interessati restano in silenzio.

Davide Silvestri e la fidanzata Alessia 'Lilì', "Mi sposerò a settembre"/ "Inviterò solo Barù e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA