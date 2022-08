Francesco Oppini esce allo scoperto con la nuova fidanzata/ Lo scatto social che…

Francesco Oppini posta sui social uno scatto con la nuova fidanzata, chi è?

Francesco Oppini è finalmente uscito allo scoperto. Il figlio di Alba Parietti ha pubblicato sui social una foto con la sua nuova fidanzata. Dopo indiscrezioni, è stata dunque confermata la rottura con Cristina Tomasini. Non è chiaro cosa sia successo tra i due anche se sembra che la loro storia d’amore sia naufragata la scorsa primavera. Nelle scorse ore, Francesco ha condiviso sui social un tenero scatto che lo ritrae assieme ad una ragazza bionda. Si tratta di Francesca, una donna bionda, affascinate, dal sorriso dolce e lontana dal mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi si mormorava già di questa relazione ma ora Francesco ha di fatto ufficializzato il rapporto. Il figlio di Alba Parietti ha scritto un’inequivocabile didascalia: “E se poi arriva lei” scegliendo poi la canzone di Diodato “Fai rumore”.

Alba Parietti e Francesco Oppini/ Lui: "Non ho nulla da rimproverarle"

I più attenti avevano notato che Francesca frequentava già da un po’ casa di Oppini. Infatti era apparsa in alcune storie Instagram di lui, mentre badava al suo gatto. Francesca poi era stata notata anche nella comitiva degli amici di Oppini. Un ulteriore dettaglio poi non ha lasciato dubbi. In questi giorni, Francesco Oppini tra trascorrendo le vacanze a Sanremo e con lui c’è proprio Francesca. Inoltre, sono state già fatte le presentazioni ufficiali in famiglia. Oppini avrebbe conosciuto già il padre e lo zio di Francesca.

Fidanzata per Francesco Oppini dopo Cristina Tomasini?/ Avvistato con una bionda

Francesco Oppini e Cristina Tomasini, come mai si sono lasciati?

Francesco Oppini ha voltato finalmente pagina dopo la storia con Cristina Tomasini. Dopo rumors sulla loro crisi, era stata lei a spezzare il silenzio sui social lasciando una risposta sibillina a chi le chiedesse se era ancora innamorata. In quell’occasione, Cristina aveva risposto: “Innamorata della vita”. In una storia Instagram, poi la Tomasini ha scritto: “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”. Nessun riferimento a Oppini a cui la ragazza non aveva fatto neanche gli auguri per il suo compleanno. I due hanno preso una strada diversa dopo 4 anni di relazione. La rottura ha scosso i fan considerando che Oppini abbandonò la casa del Grande Fratello Vip proprio per Cristina a cui aveva anche chiesto di sposarlo.

Francesco Oppini, compleanno da sogno/ Party nell’esclusivo ristorante di Milano

Non sappiamo quale sia stata la reazione di Alba Parietti a questa rottura visto che era molto legata alla nuora. La soubrette le aveva dichiarato pubblicamente tutto il suo affetto proprio mentre il figlio era nel loft di Cinecittà: “Ami la tua famiglia di persone solide e buone come mi dice Francesco. Sei la donna che ogni madre vorrebbe che il proprio figlio amasse. Ami i gatti e la lettura, gli amici di Francesco e sei stata da subito un’amica per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA