Francesco Oppini, scherzo Le Iene/ Video, fidanzato 29enne Alba Parietti “coglion*!”

Sarà Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, la nuova vittima del cattivissimo scherzo de Le Iene in onda nella nuova puntata di oggi, giovedì 17 dicembre, come sempre nella prima serata di Italia 1. Oppini, dopo aver fatto sognare i telespettatori con la bellissima amicizia con Tommaso Zorzi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, ha deciso di abbandonare volontariamente il reality. Una decisione scaturita dopo la notizia del prolungamento del programma ben oltre i termini indicati nel contratto firmato da Francesco. I motivi dietro la sua decisione sarebbero svariati: intanto il non sentire più di riuscire a dare qualcosa di davvero importante al programma, oltre alla mancanza della fidanzata Cristina ed a questioni lavorative rimaste in sospeso fuori dalla Casa. E se tra le varie ragioni ci fosse anche la preoccupazione legata alla situazione sentimentale della madre Alba Parietti? Poco prima del suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà, quei burloni di Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno messo a punto uno strepitoso scherzo che vedremo proprio questa sera nel corso della nuova puntata de Le Iene.

FRANCESCO OPPINI, SCHERZO LE IENE: MAMMA ALBA PARIETTI COMPLICE

C’è ovviamente lo zampino di mamma Alba Parietti dietro lo scherzo de Le Iene con protagonista l’ex gieffino Francesco Oppini. Poco prima del suo ingresso al GF Vip, Oppini è stato messo al corrente della situazione sentimentale della madre, fidanzata con un 29enne. Come l’avrà presa il giovane cronista sportivo? “Mamma, io devo partire per tre mesi, ok?”, ha commentato, preoccupato, Francesco Oppini riferendosi al suo allontanamento legato alla permanenza nella spiatissima Casa. “Se io devo partire col pensiero che tu stai in giro con un testa di ca**o così…io non parto più, vuoi vedere?”, ha proseguito, come si vede nel breve filmato di anteprima dello scherzo vero e proprio in programma per questa sera. Francesco appare non solo preoccupato ma anche visivamente arrabbiato dal comportamento della madre che, a suo dire, si sarebbe fatta “rincogli*nire da uno di 29 anni perchè ne può avere anche 20 se uno è per bene!”. Il pretendente della madre, però, proprio non va giù a Oppini che lo ha definito “un cogli*ne finto” e “montato”. Francesco arriva perfino a minacciare il 29enne prima del suo ingresso al GF, mettendolo in guardia, poi rivolgendosi ancora alla madre: “Fai quel ca**o che vuoi, se succede qualcosa non rompermi le palle eh!”. Il resto lo vedremo questa sera a partire dalle ore 21.10 su Italia 1. Clicca qui per il video dell’anteprima



