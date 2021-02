“Francesco Oppini si sposa”: annuncio di Tommaso Zorzi/ Al TZ Late Show del GF Vip…

“Francesco Oppini si sposa”: l’annuncio sul futuro sentimentale del figlio di Alba Parietti e Francesco Oppini è arrivato nel corso dell’ultima puntata del TM Late show del Grande Fratello Vip 2020 che ha registrato ascolti boom. Tommaso Zorzi, mattatore della serata, nel corso della nuova puntata, ha spiazzato gli altri concorrenti svelando un’importante novità su Francesco Oppini con cui ha instaurato un rapporto di grande amicizia. Di fronte all’annuncio di Zorzi, gli altri concorrenti si sono lasciati andare ad un lungo applauso condividendo la scelta di Oppini il quale, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, ha più volte manifestato il desiderio di avere un futuro con la fidanzata Cristina Tomasini.

E’ apparso perplesso, invece, Andrea Zelletta non credendo totalmente alle notizia. Francesco Oppini e Cristina Tomasini, dunque, si sposeranno presto? A svelare la verità è stato proprio il figlio di Alba Parietti.

Francesco Oppini e il matrimonio con Cristina Tomasini: “Non è una priorità”

Innamoratissimo della fidanzata Cristina Tomasini, Francesco Oppini non sente l’esigenza di sposarsi immediatamente. L’ex gieffino, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha espresso il desiderio di cominciare ufficialmente una convivenza mentre durante un incontro con mamma Alba Parietti, ha svelato di sentirsi pronto per avere un figlio. Il matrimonio, dunque, non è nei progetti della coppia? “Il matrimonio, a dire la verità non é ancora una priorità(…) Lo posso valutare dopo magari un completamento di una famiglia con una convivenza avviata e uno o due bambini.. “, ha spiegato Oppini nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi. I vipponi, tuttavia, dopo l’annuncio di Tommaso Zorzi al TM Late Show, sono convinti che il matrimonio di Oppini con la fidanzata Cristina sia imminente. A svelare la verità sarà lo stesso Francesco nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda venerdì 19 febbraio?

