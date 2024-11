Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina sono ancora in gara a Ballando con le Stelle 2024, il dance show del sabato sera di Rai1. Nell’ultima puntata la coppia si è esibita con un paso doble sulle note di ” Tu si ‘na cosa grande” conquistando pubblico e giuria. A cominciare da Iva Zazzaroni: “del paso doble mi è piaciuto molto l’espressione del volto di Francesco. Sei la Napoli che mi piace di più, sei genuino, non riesco ad arrabbiarmi con te”. Fabio Canino, invece, cerca di scuoterlo un pò: “mi piacerebbe reagisse di più alle provocazioni perchè si cresce anche con quello per farsi conoscere anche di più”.

Francesco Paolantoni: "Sono svanito dalla TV per 10 anni a causa di scelte sbagliate"/ "Mi ero arreso, poi…"

Poi è la volta della presidente di giuria Carolyn Smith: “la faccia c’è, aveva la giusta attitudine, era molto interiore. Anche la postura sta migliorando, quello che devo essere più sviluppato è la questione della forma. Quando fai la linea sei andato con il peso e l’energia troppo oltre, hai perso un pochino l’equilibrio, ma sei riuscito a recuperare. Devi lavorare di più sulla forma”.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti: "è il migliore!"

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina in crescita a Ballando con le Stelle 2024: i social li amano!

Il paso doble di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024 ha riscosso un ottimo riscontro non solo da parte della giuria, ma anche del popolo social. La stessa Selvaggia Lucarelli si è complimentata con l’attore napoletano: “ho spesso detto che mi sembravi in vacanza e invece stasera ti ho visto al lavoro, ho visto impegno, credibilità nel ballo, nell’intenzione, nell’espressione e mi è piaciuto quello che hai detto nella clip”. Infine Guillermo Mariotto: “chiariamo un attimo il fatto sul pregiudizio sul comico, la cosa non mi piace. Questo passo double, l’intenzione e tutto, ma nel momento in cui lei ti doveva dare lo schiaffo e tu lo scansavi, c’è stato quel momento per dire paso double!”.

Francesco Paolantoni, chi è il comico napoletano/ "Persi i genitori a vent'anni, ho sofferto"

Sui social è un plebiscito di voti e consensi da parte dei fan di Francesco Paolantoni. “Vai Francesco”, “Bravo, che grinta”, “Hai ballato col cuore” e “Molto bravi e mi siete piaciuti tantissimo prossima settimana io vorrei vedere un samba” sono solo alcuni dei commenti di alcuni utenti sulla piattaforma X. Naturalmente non mancano delle critiche come quelle di un utente che precisa: “troppo statico, mi dispiace tanto per Anastasia che è dolcissima”. Come andranno nella prossima puntata?