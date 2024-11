Prosegue l’avventura di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci nella prima serata di Raiuno. Dopo un inizio non proprio esaltante e un piccolo problema di salute per l’attore e comico, durante l’ultima puntata la coppia è scesa sulla pista da ballo con un Jive sulle note di “Jailhouse Rock”. La prova di ballo è stata accolta molto bene dal pubblico in studio e anche da una parte della giuria. Ivan Zazzaroni ha notato un miglioramento: “hai tenuto il palco, i passi li hai fatti bene quindi sei stato bravo”. Anche Fabio Canino si è complimentato: “ho trovato un miglioramento rispetto alla precedenti puntate, ma ricorda che siamo al giro di boa”.

Poi è stata la volta della presidente di giuria Carolyn Smith: “performance molto molto buona, tempo buono, ritmica giusta, non ci sono stati tanti sbagli forse qualche incertezza, ma hai fatto un triplice check molto difficile. Vai avanti così, c’è ancora spazio per miglioramento”. Complimenti anche da Guillermo Mariotto: “l’ho trovato sicuramente migliorato, il napoletano non molla mai”. Infine il giudizio di Alberto Matano: “mai come stasera mi sono immedesimato in lui. Noi la facciamo facile, ma il jive non è uno scherzo. E’ stato veramente bravo, visto da qui ho notato un’attenzione a non sbagliare”.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina in crescita a Ballando con le Stelle 2024

Il jive di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato davvero tutti. Oltre alla giuria di esperti, anche i social hanno apprezzato la prova di ballo dell’attore e comico che a metà percorso ha deciso di entrare in gara. “Francesco ha il ritmo nelle gambe nonostante l’età” – segnala un utente su X, mentre un altro sottolinea la sua bravura – “davvero bravo. Mantenere il ritmo edavvero difficile. Io ormai riesco a fare 3 passi e basta. Il jive è roba da ventenni!!!”.

E ancora c’è chi senza girarci troppo intorno asserisce: “lui balla meglio di tanti altri. Non si sa perché lo volete fare fuori” – e anche – “bravo Francesco sei il nm 1 ! Realy the best”. Che dire sui social è un plebiscito di consenti per la coppia di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Chissà che non possano arrivare. pian piano, alla finale di Ballando!