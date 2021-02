Francesco Paolantoni/ “Fidanzato? Single incallito, morte genitori è stata dura ma…”

Ci fa sorridere con la sua partecipazione al programma Stasera tutto è possibile, ma questa sera Francesco Paolantoni, comico ed attore, sarà uno dei protagonisti de “I Soliti Ignoti”, il programma in onda su Rai1. Cresciuto con il sogno di diventare un attore di musical o il protagonista di un film d’azione, alla fine la sua cifra comica ha preso il sopravvento proprio guardando le commedie di Eduardo e i film di Totò, come ha dichiarato lui stesso in una recente intervista a Sorrisi.com. “Anche perché come ballerino… non è che fossi granché! Mi sono iscritto a una scuola d’arte drammatica e ho cominciato a fare teatro impegnato”, ha svelato. Tra una battuta ed un’altra però, Francesco Paolantoni porta con sé anche grandi dolori, come raccontato qualche tempo fa alla trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me.

Paolantoni, infatti, ha ammesso di aver sofferto molto, da giovanissimo, in seguito alla morte dei suoi genitori. “Mio padre è morto a 87 anni ed io avevo più o meno 20 anni. Morti i genitori, mia sorella si trasferì in un’altra casa con le figlie”, aveva dichiarato. Quello fu per lui un momento molto difficile. Aveva già iniziato la sua carriera da attore ma fu ugualmente un momento di grande dolore anche se, aveva ammesso, “quel periodo mi ha formato”.

FRANCESCO PAOLANTONI: NESSUNA MOGLIE NÉ FIGLI

Sul piano sentimentale, Francesco Paolantoni è sempre stato sempre molto riservato e schivo. L’attore al momento non avrebbe una compagna e già in passato si era espresso sull’argomento asserendo di non credere particolarmente al matrimonio: “Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”, aveva spiegato qualche anno fa in una intervista a Fables Wedding Magazine, ed a quanto pare ancora oggi sarebbe della medesima idea. Nessuna donna al suo fianco, dunque, come aveva ribadito anche alla trasmissione condotta da Caterina Balivo ammettendo: “Non mi sono sposato e non ho avuto figli. Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini”. L’attore si era dichiarato “single incallito” ed aveva ammesso senza vergogna di stare molto bene con se stesso.



