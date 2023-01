Francesco Paolantoni/ Il mattatore della comicità tra televisione, teatro e cinema

Francesco Paolantoni concorrente di Boomerissima su Rai2

Francesco Paolantoni sarà uno dei concorrenti di Boomerissima. Negli ultimi mesi ha partecipato a Tale e Quale con Gabriele Cirilli imitando le sorelle Goggi, Minghi e Mietta, Mina e Alberto Lupo. Le loro performance hanno avuto molto successo che Carlo Conti ha reclutato la coppia anche in Tale e Quali. Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956. Attualmente non ha una relazione sentimentale, in passato è stato in coppia con Paola Cannatello. Quando gli viene chiesto cosa pensa del matrimonio, visto che non è mai stato sposato, risponde che l’entusiasmo iniziale svanisce e viene sostituito da stanchezza e animosità.

Francesco Paolantoni, dopo aver studiato in una scuola di teatro a Napoli negli anni ’70, ha iniziato a lavorare per diverse compagnie prima di fare la sua prima esperienza seria in televisione negli anni ’90. Ha partecipato a Mai dire Goal a supporto della Gialappa’s band, dove ha interpretato un personaggio noto, poi è apparso nella trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio come ospite di Fabio Fazio, e successivamente in L’ottavo nano, presentato da Serena Dandini, con la partecipazione straordinaria di Corrado Guzzanti. Francesco Paolantoni è apparso in 17 film, i più recenti sono stati: Una festa esagerata e La Befana viene di notte 2 – Nel 2020, in Liberate i pesci, di Cristina Comencini ha ottenuto una nomination ai Nastri D’Argento come miglior attore non protagonista.

Francesco Paolantoni ha partecipato per la prima volta al programma di Carlo Conti Tale e Quale nel 2020, classificandosi all’ottavo posto; nel 2021, con il sostegno del pubblico, Conti lo ha voluto nuovamente in gara, ma questa volta in coppia con Biaggio Izzo. Lo stesso anno l’attore ha pubblicato Mungi da me. Nel 2022 è tornato con Gabriele Cirilli a Tale e Quali. Non si sa molto della sua vita privata. Sui social media, Francesco Paolantoni preferisce rivelare le sue emozioni quando gioca il Napoli e ricordare le date dei suoi lavori televisivi e teatrali.

Di recente la Ri.Ca. Eventi ha promosso la rassegna Tealtral-mente, dove Francesco Paolantoni è impegnato al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con altri artisti di spicco come Ornella Muti, Vittoria Belvedere, Patty Pravo, Simone Cristicchi e Enzo Jacchetti. Francesco Paolantoni presenta in scena la commedia – O…tello O…io, dal ritmo veloce con una compagnia dinamica dove sono presenti Arduino Speranza, Viola Forestiero, Felicia Del Prete. La commedia debutterà il 23 marzo e sarà in tournée nei teatri di tutta Italia fino alla prossima estate. Tutto può succedere partirà a breve su Rai 2, condotto da Stefano De Martino, con Francesco Paolantoni in gara in ogni puntata.











