Tali e Quali show 2023, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: in giuria arriva Antonino Canavvaciuolo

Tali e Quali Show 2023: anticipazioni e diretta terza puntata

Sabato 21 gennaio, dopo la nuova puntata de “I soliti ignoti”, torna l’appuntamento con “Tali e Quali Show 2023“. Dopo la versione vip, Carlo Conti è tornato in onda con la versione nip del programma dedicato alle imitazioni. Uno show amatissimo dal pubblico che sta fortemente apprezzando anche la versione nip. Nonostante la concorrenza della corazzata di C’è posta per te di Maria De Filippi, Tali e Quali sta facendo registrare ascolti importanti. La scorsa puntata di Tali e Quali, infatti, è stata seguita da 3.508.000, 20,54% contro i 4.895.000 telespettatori, share 30,35%, di C’è posta per te.

Tali e Quali Show 2023, 2a puntata/ Diretta, eliminati: Ivan Graziani e Leali, finale

Ascolti importanti per Tali e Quali che, questa sera, promette di regalare divertimento ai telespettatori con le imitazioni dei nuovi concorrenti che, questa sera, si esibiranno dal vivo davanti alla giuria a cui è affidato il compito di giudicare tutte le performance.

I nuovi concorrenti di Tali e Quali Show 2023

Protagonisti della terza puntata di Tali e Quali show 2023 sono i concorrenti che si trasformano in cantanti famosi provando ad imitarli non solo fisicamente, ma anche vocalmente. Anche in questa puntata ci sono concorrenti non vip scelti dalla redazione per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali. Tutti gli artisti sono seguiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dalla “actor coach” Emanuela Aureli.

Nino Frassica/ "Renzo Arbore mi disse 'ma lo sai che sembri un napoletano?'"

Questa sera, tornano sul palco, anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ospiti fissi, che si trasformeranno nelle Gemelle Kessler. A giudicare tutte le esibizioni è la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice ‘tale e quale’ allo chef Antonino Cannavacciuolo.

Come seguire in diretta streaming Tali e Quali Show 2023

La terza puntata di Tali e Quali Show 2023 può essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.25 su Raiuno e in diretta streaming. Basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili. Tali e Quali, inoltre, può essere anche seguito e commentato sui social.

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica/ Dall'incontro al teatro al matrimonio

“Tali e Quali”, infatti, è su Facebook e Twitter. Per commentare tutte le esibizioni, le performance di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni e i commenti della giuria basta utilizzare l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.











© RIPRODUZIONE RISERVATA