FRANCESCO PAOLANTONI INCIDENTE: IN SEDIA A ROTELLE/ “Caduto in scooter per una buca”

Francesco Paolantoni si è presentato a Domenica In in sedia a rotelle dopo il brutto incidente che lo ha visto protagonista nelle passate settimane: “L’ho fatto in tuo omaggio, mi sono lanciato sotto la macchina e mi sono fatto modestamente più male!”, ha scherzato con la padrona di casa Mara Venier. Ma cosa gli è successo?

Il comico, incalzato dalla conduttrice ha spiegato: “Da quello che hai potuto vedere, io ho fatto seriamente, ho il vizio di buttarmi a capofitto dai trampolini. Sono caduto come un cretino! Con lo scooter sono scivolato in una classica buca napoletana, modestamente mi sono fatto una frattura importante, scomposta, sono stato operato. Tibia, perone e malleolo, scompostissimo! 11 viti per la barra in titanio”. Pur sorridendo, si è trattato realmente di un bruttissimo incidente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

L’attore e comico Francesco Paolantoni, nelle passate settimane è stato vittima di un brutto incidente che lo ha costretto ad un ricovero in ospedale. E’ accaduto lo scorso febbraio quando è stato ricoverato presso il Centro traumatologico ortopedico di Napoli in seguito a una brutta frattura causata da un incidente non meglio specificato dal protagonista di Made in Sud. A dare la notizia dell’infortunio era stato lo stesso Paolantoni attraverso il suo profilo Instagram in cui ironizzava, mostrandosi da un letto di ospedale: “Se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo è buono?”.

In quella circostanza, l’attore aveva parlato di una frattura scomposta al piede. Pur non specificando la natura dell’incidente, Francesco Paolantoni non aveva comunque perso la voglia di sorridere ed anzi, parlando con i suoi follower preoccupati per la sua eventuale assenza dal programma comico condotto da Stefano De Martino aveva aggiunto: “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata con le ossa rotte che il programma è registrato altrimenti come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no”. Sempre sui social il comico si era mostrato in un video mentre era in ambulanza a sirene spiegate verso l’ospedale napoletano.

Francesco Paolantoni ha spesso scatenato grande curiosità in merito alla sua vita privata: è fidanzato? Sposato? La verità è che l’attore e comico, a quanto pare per sua scelta, avrebbe preferito la vita da single ed in diverse occasioni ha spesso spiegato cosa lo abbia spinto a preferire la sua attuale situazione sentimentale ad una eventuale vita di coppia. Il motivo? L’artista non crederebbe particolarmente nel matrimonio: “Non credo nel matrimonio. Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”, aveva detto a Fables Wedding Magazine.

Una sorta di ‘allergia’, quella di Paolantoni per le nozze, forse frutto di qualche delusione amorosa. Intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me, qualche tempo fa, l’attore con la sua consueta ironia aveva detto: “Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa”. Oltre a non essersi sposato non ha neppure avuto figli: “Ho sempre avuto un rapporto un po’ strano con i bambini. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso”, aveva ribadito.











