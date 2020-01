FRANCESCO PAOLANTONI/ “Oggi torno da Caterina Balivo per…” (Vieni da me)

Francesco Paolantoni comincia il 2020 tornando nel salotto di Vieni da me. L’attore napoletano, dopo aver aperto i cassetti della sua vita, torna nuovamente a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo. Sempre simpatico e divertente, a ricordare l’appuntamento con il programma di Raiuno è lo stesso Paolantoni che, ieri, nonostante fosse il primo giorno dell’anno, è salito su un treno per rispettare i suoi impegni. “Vieni da me, io oggi vado un’altra volta dalla Balivo”, annuncia l’attore in un simpatico video pubblicato su Instagram. Quali novità racconterà l’attore al pubblico di Raiuno? Come avrà trascorso le feste? Come sempre, quando c’è Francesco Paolantoni in tv, il divertimento non manca mai e per la prima puntata dell’anno, Vieni da me ha deciso di regalare un sorriso ai propri telespettatori.

FRANCESCO PAOLANTONI: IL 2020 PORTERA’ L’AMORE?

Francesco Paolantoni è ufficialmente single, non ha figli e non ha alcuna intenzione di cambiare la propria condizione. Proprio ai microfoni di Caterina Balivo, durante l’intervista davanti alla cassettiera, Paolantoni aveva dichiarato di essere ufficialmente allergico all’amore e di stare bene da solo: “Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso”. L’attore, dunque, sarà ancora single o avrà cominciato il nuovo anno con una donna accanto? Sotto l’albero di Natale, Paolantoni avrà trovato l’amore? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata, ma i fans sono sicuri che nella vita dell’artista non sia assolutamente cambiato niente. Sarà davvero così o Paolantoni sorprenderà tutti svelando importanti novità?

