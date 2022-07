Francesco Renga/ “Cantare dal vivo e incontrare il pubblico mi è mancato”

Francesco Renga tra i protagonisti della nuova puntata del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Mille errori”. Dopo quasi un anno di stop, il cantautore è tornato con nuova musica. Si tratta del brano prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola, che presenta come una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. Un bel ritorno per Renga pronto anche ad un’estate di concerti. “Sento una sensazione diversa. Provo un’emozione amplificata all’ennesima potenza. Cantare dal vivo e incontrare il pubblico è quello che più mi è mancato. Il tour sarà un abbraccio, anche se per ora solo visivo. Stabiliremo un contatto grazie alla musica e tra noi ci sarà uno scambio di energia, anche solo guardandoci negli occhi” – ha detto il cantautore dalle pagine di Corriere dell’italianità.

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Il primo incontro in radio, poi...

Un ritorno che l’ha portato sui palcoscenici dopo la pandemia e il Covid-19. “Per questo tour ho sentito forte la volontà di ascoltare veramente il pubblico. Mi esibirò utilizzando le spie sul palco e non gli in ear, che mi fanno sentire come in un acquario. Così facendo riuscirò ad avvertire nelle orecchie il suono del pubblico” – ha detto.

Francesco Renga/ La sua canzone "Mille Errori", un invito ad accettarsi

Francesco Renga: “Sanremo 2021? Mancava il pubblico”

Francesco Renga dalle pagine di Corriere dell’italianità ha parlato anche della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo avvenuta nel 2021 senza pubblico. “Ho sottovalutato l’assenza del pubblico. Non avevo messo in conto che sarei salito su un palcoscenico e che in platea nessuno mi avrebbe ascoltato. Poi ho avuto qualche problema tecnico e la canzone è vocalmente impegnativa e probabilmente non del tutto scritta per una vocalità come la mia. Arrivavo da un anno di inattività e devo dire che tutta questa ruggine alla fine si è sentita. Il brano sanremese non farà parte della scaletta di questo tour, ma l’ascolteremo quest’inverno” – ha detto il cantante che potrebbe tornare il prossimo anno in gara.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO RENGA AL TIM SUMMER HITS 2022/ "Quando canto ho ancora la pelle d'oca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA