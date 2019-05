FRANCESCO RENGA/ Da Ambra Angiolini a Diana Poloni al nuovo album “L’altra metà” (Verissimo)

Francesco Renga è tornato con L’altra metà, il suo ottavo album di inediti uscito il 19 aprile scorso. Tra pochi giorni lo presenterà all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, rispettivamente il 27 maggio e il 13 giugno prossimi. Dopo queste due date, tornerà in tour a partire da ottobre. Oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove farà un riepilogo dei suoi ultimi progetti (tutti scaturiti, in un certo senso, dalla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo). Il nuovo disco di Renga è composto da 12 brani e – a detta dell’artista – è frutto di ben 35 anni di lavoro e sperimentazione. Il genere è sempre pop; le gener-azioni (il target) indefinito. La musica di Renga è musica per tutte le età e per tutti i gusti, come testimoniano le collaborazioni con artisti tutti diversi tra loro: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin, Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Colapesce, Fortunato Zampaglione e Michele Zocca.

Il nuovo album di Francesco Renga

12 i brani nel nuovo album di Francesco Renga: Aspetto che torni, L’unica risposta, Bacon, Finire anche noi, L’odore del caffè, Meglio di notte, Dentro ogni sbaglio commesso, Improvvisamente, Sbaglio perfetto, Prima o poi, L’amore del mostro, Oltre. Dopo l’uscita di Aspetto che torni, la canzone presentata a Sanremo, è stata la volta de L’odore del caffè, scritta da Ultimo con un linguaggio semplice e diretto. “Ho voluto trovare un linguaggio nuovo germogliato dalla nuova generazione di cantautori perché hanno un approccio diverso da quello dei miei all’epoca. Rispettoso della mia età e della mia storia, è partita la ricerca e ora sono felice di poterne condividere i risultati. L’altra metà è un disco scritto in due anni di tentativi ed esperimenti”.

Francesco Renga e Ambra Angiolini

Anche Ambra Angiolini, ex di Francesco Renga, è reduce da una recente ospitata a Verissimo. In quell’occasione, Angiolini ha descritto il loro rapporto come “tranquillo”: “Continuo a vivere a Brescia perché mi sembrava un modo intelligente per evitare di avere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già difficile mantenere la calma. È stata una scelta che rifarei. Chiaramente mi ha messo nelle peggiori condizioni, perché frequentare gli stessi luoghi, ma vivendoli in maniera diversa è stata una cosa complicata. Oggi però sono felice perché abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere e abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Siamo sereni anche perché Francesco è un uomo divertente: mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere. Gli voglio un bene infinito“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA