Francesco Renga, Quando trovo te/ Risorge con il televoto? (Sanremo 2021)

Con la solita classe ed eleganza, Francesco Renga è salito sul palco della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 per dare voce al suo brano “Quando trovo te”, ma anche a Brescia, la sua città. Dopo una prima esibizione non brillante a causa di alcuni problemi tecnici, Renga è tornato sul palco, ma non è bastato per convincere le giurie per quanto la canzone presentata da Francesco Renga meriti di più di ciò che ha ricevuto, forse per colpa di un arrangiamento eccessivamente sanremese, con poca personalità musicale più che interpretativa da parte di un artista che ha accento e colore nella voce, sa dare il cuore. Il suo brano, ‘Quando trovo te’, paga lo scotto di essere una ballata mancata; nel momento in cui sta decollando il pathos, come vuole la tradizione tricolore, l’arrangiamento prevede il ritornello. Perché? Perché non può essere ballata, lasciandosi cullare dalla voce davvero in forma (quando mai non lo è), perché esagerare sempre con lo ‘scream’, l’urlo, che fa tanto Sanremo, ma che in questo caso rovina il mood di una lullaby mancata con istinto preterintenzionale. Piace come sempre, invece, il look impeccabile di Francesco Renga che è sempre sé stesso con gli abiti scuri ed elegantissimi firmati Dolce&Gabbana.

FRANCESCO RENGA RISALE IN CLASSIFICA GRAZIE AL TELEVOTO?

La classifica parla chiaro: a poche ore dai decreti finali, ma delle giurie artistiche e popolari, Francesco Renga, che Sanremo lo vinse con ‘Angelo’, oggi si perde al centro di una classifica nella quale si denota la voglia di novità premiando chi ha saputo osare e non nascondersi in difesa sperando in un contropiede o in un rigore dato all’ultimo. Nella classifica della sala stampa, Renga si piazza al 22esimo posto mentre nella classifica generale provvisoria si trova al 21esimo posto. Giuria demoscopica e giornalisti hanno la stessa opinione del brano di Renga che, tuttavia, durante la quinta ed ultima serata, potrebbe scalare posizioni con il televoto. Le sue interpretazioni sempre impeccabili e intonate pare non essere più sufficienti per conquistare il pubblico sanremese. Difficilmente riuscirà ad entrare nella top ten: che Francesco Renga abbia una bella voce lo sappiamo, ma sappiamo anche, e nel brano si colgono momenti simili, che potrebbe puntare invece ad una ballata lineare, ipnotica, slegata da canoni e stereotipi.



