Francesco Renga, Quando trovo te/ Testo con un messaggio importante ma… (Sanremo 2021)

Francesco Renga è ancora fuori dalla top 10 della classifica del Festival di Sanremo. Con il brano Quando trovo te ha ottenuto giudizi discordanti, riscuotendo consensi dai fedelissimi ma anche qualche appunto dai più critici. Non gli è andata benissimo nemmeno nella serata delle cover: il cantante di Udine ha chiuso la puntata al diciannovesimo posto con il brano “Una ragione di più” di Ornella Vanoni, cantata insieme alla star di X Factor, Casadilego. Un’avventura, quella del Festival di Sanremo, che Francesco Renga aveva definito frizzante. Per lui, veterano della kermesse, giunto alla nona partecipazione come concorrente, ci si aspettava un percorso diverso. Ma ancora non è detta l’ultima parola, stasera sul palco dell’Ariston è pronto a dare tutto per salire in classifica. Il suo brano, “Quando trovo te”, ha certamente fatto centro tra i fans e inizialmente anche tra gli esperti della giuria demoscopica, che gli avevano assegnato la quinta posizione provvisoria.

Francesco Renga, Quando trovo te: il messaggio del brano è importante

Il messaggio che Francesco Renga lancia con Quando Trovo Te ha una straordinaria importanza. Potrebbe bastare questo per migliorare la classifica, anche se la sensazione è che non sarà semplice risalire posizioni. A vent’anni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, Francesco Renga cerca replicare il successo ottenuto con il brano “Angelo”. Ma Quando trovo te è una canzone diversa, dedicata alle piccole gioie quotidiane della vita. L’autore sottolinea l’importanza di non dare nulla per scontato. Un messaggio semplice ma non banale. Nella quarta puntata del Festival di Sanremo, quella di stasera, Francesco Renga cercherà di gridare ancora più forte il suo messaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA