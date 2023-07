Francesco Renzi va a giocare negli Usa/ L’attaccante alla Florida International University

Francesco Renzi, il figlio di Matteo Renzi, andrà a giocare negli Usa. L’attaccante, come riportato dal Corriere della Sera, è stato tesserato dalla Florida International University di Miami. Alcune settimane fa si è laureato in Economia aziendale a Firenze e adesso ha deciso di continuare il suo percorso di studi oltreoceano, ma senza abbandonare la sua passione per il calcio. Andrà infatti a vestire la maglia della squadra del suo nuovo ateneo.

“Un pericoloso cecchino che arriva dall’Italia”, così il club ha annunciato l’arrivo del ventiduenne. Il riferimento è ovviamente al suo ruolo, quello di centravanti, con la speranza che possa firmare innumerevoli gol nella prossima stagione. Sarà dunque un’esperienza inedita per il giovane Francesco Renzi, che sperimenterà il connubio tipico dei college americani tra studio e sport. È ovviamente motivo di orgoglio per il papà Matteo Renzi, il quale aveva espresso la sua soddisfazione già nel giorno della laurea. “È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: No, non si possono conciliare troppe cose diverse”, aveva scritto.

Francesco Renzi va a giocare negli Usa: la carriera del figlio di Matteo

La carriera in Italia di Francesco Renzi, figlio di Matteo Renzi, per il momento è dunque arrivata ad un punto. L’attaccante lo scorso anno ha vestito la maglia del Prato in Serie D, realizzando 7 gol tra campionato e coppa. In passato, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, era anche riuscito ad esordire nel 2020 tra i professionisti tra le fila della Pistoiese in Serie C. Qui aveva però trovato poco spazio e per questo motivo aveva deciso di scendere di categoria, approdando al Poggibonsi. Adesso per lui c’è una nuova avventura oltreoceano, dato che sarà chiamato a guidare l’attacco dalla Florida International University di Miami, la squadra dell’ateneo in cui si è iscritto.

