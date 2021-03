Francesco Rutelli, marito Barbara Palombelli/ “Il primo bacio? Io timido ma lei…”

Barbara Palombelli sarà sul palco dell’Ariston 2021 e suo marito Francesco Rutelli la seguirà da casa. Questo è l’equilibrio del loro rapporto, lo stesso ex sindaco di Roma lo ha sottolineato più volte parlando del fatto che adesso tocchi a lei rimanere sotto la luce dei riflettori e a lui defilarsi. In realtà Rutelli continua a perseguire la vita della cultura e, in particolare, della promozione del territorio della sua amata Roma anche nel suo nuovo libro in uscita proprio in questi giorni. Rutelli non ha di certo bisogno di presentazioni e non in quanto marito della giornalista e conduttrice, quanto come ex sindaco di Roma, ex Ministro, fondatore del Partito La Margherita ed ex vincepresidente del Consiglio dei Ministri per due anni con Presidente Romano Prodi. Una vita fatta di cultura e cosa pubblica che lo ha avvicinato molto alle persone proprio per questa sua voglia di vivere tutto sul campo e lontano dai palazzi della politica spesso irraggiungibili.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, 40 anni d’amore

E nella vita privata? Ha fatto lo stesso Francesco Rutelli. La lunga storia d’amore con Barbara Palombelli è fatto di piccole cose, di un fidanzamento che sembrava essere occasionale e che dovesse durare poco e che invece lo tiene al palo dagli anni ’80, dal momento in cui la prima volta (nel 1982) ha detto sì alla giornalista. Proprio della sua vita privata ha parlato Rutelli a Oggi è un altro giorno: “È avvenuto effettivamente in questa strada che si chiamava ‘Via Palombella’, un auspicio. Il primo bacio? Può darsi fossi più timido io ma è una notizia confidenziale…”. Da allora i due si sono sposati per ben due volte, la prima senza neanche una foto e con niente di organizzato: “Ci siamo sposati per sancire un legame ma la cerimonia non era primaria per noi. Il viaggio di nozze? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo”. I due hanno passato 40 anni insieme e Rutelli sottolinea l’importanza di condividere il più possibile insieme: “Aiuta anche il fatto che io abbia lasciato la politica e sia fuori da i riflettori. È una questione di equilibrio”.



