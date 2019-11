Francesco Sole/ “Giulia Cavaglià? Da tronista a mia fidanzata…” (Vieni da me)

Francesco Sole si prende una pausa dalla “tournée” per la presentazione del suo nuovo libro “Per te” e si racconta oggi a “Vieni da me”. Questo è un momento fortunato per il giovane scrittore, più raggiante che mai, e non per il cognome che porta. Negli ultimi tempi il suo cuore è tornato a battere d’amore: si è fidanzato con Giulia Cavaglià, personaggio noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi, ndr) e poi come tronista. Prima hanno cominciato a frequentarsi come amici e colleghi, avendo progetti lavorativi e rubriche in comune, poi qualcosa è cambiato ed è nato l’amore. La vicinanza e la collaborazione hanno fatto da cupido, e infatti i due sono subito sembrati inseparabili. Lo dimostrano anche le loro ultime Instagram Stories. La nuova coppia comunque ha confermato la storia d’amore con una serie di foto, video e dediche. Chissà se oggi Francesco Sole su Raiuno parlerà apertamente della loro relazione…

FRANCESCO SOLE, DALL’AMORE PER GIULIA CAVAGLIÀ AL NUOVO LIBRO

Francesco Sole, al secolo Gabriele Dotti, è uno degli YouTuber italiani più famosi. Il suo canale conta oltre 430mila iscritti. A renderlo famoso anche la scrittura di frasi poetiche su post-it che pubblica sui social. Ha cominciato la sua carriera sul canale di musica pubblicando video che poi lo hanno portato al successo. “Come prendere bei voti senza studiare” è il suo primo lavoro su YouTube, ma tra quelli più visti c’è “L’amore al tempo di Whatsapp”, “Se mi lasci ti cancello” e “La vita ai tempi dell’iPhone”. Con la sua originalità e popolarità è arrivato in tv e quindi a condurre diversi programmi. Nel 2015 ha lavorato dietro la macchina da presa per il film scritto e ideato da lui, Forever Young. Ma non ha mai abbandonato la passione per la poesia, infatti ha continuato a scrivere libri. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo libro, Francesco Sole ha lanciato una linea d’abbigliamento dal nome Poetry, ispirata ai disegni contenuti proprio nel libro. In vendita cover per cellulari, maglie e felpe da uomo e donna.

