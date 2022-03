Francesco Sole “separarsi è una scelta d’amore”/ “Io il nuovo Federico Moccia? No…”

Il giovane Francesco Sole è stato ospite della trasmissione Trends & Celebrities andata in onda su Rtl 102.5 News nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo, condotta da Giovanni Antonacci, Francesco Fredella e Carolina Russi Pettinelli. Quest’ultima si è detta sin da subito molto arrabbiata con Sole “per aver distrutto le mie aspettative sulla vita”, ha spiegato, “perché lui scrive delle cose fantastiche. Sono arrabbiata”. Francesco ha scritto un nuovo libro dal titolo “L’amore ti trova sempre”. “Non è che sei il nuovo Federico Moccia?”, lo ha incalzato Fredella. “Qui c’è una profondità più semplice, senza troppi giri di parole i libri parlano come siamo fatti dentro”, ha spiegato il giovane scrittore.

In merito ai due di picche, Sole ha commentato: “Ho scritto tantissime poesia sul lasciarsi e sul cambiare quando una persona non ci dà più quello che volevamo. A volte anche separarsi è una scelta d’amore”. “Sono in una famiglia allargata e non ho mai ricevuto amore dai miei genitori come quando hanno accettato di non passare più la vita sotto lo stesso tetto”, ha aggiunto. Nei suoi libri Francesco parla proprio dei pregi e dei difetti dell’essere umano.

Francesco Sole ed il suo nuovo libro

Francesco Sole ha approfittato della sua ospitata radiofonica per spiegare di cosa parla il suo nuovo libro: “Ho cercato di affrontare il tema dell’amore inteso come incipit di una nuova vita. Dicono sempre che può esserci un grande amore nella vita, ma avendo tante vite nel nostro percorso possiamo anche avere tanti grandi amori”, ha commentato. Nel suo nuovo libro, Sole ha cercato di affrontare il tema della crescita e dell’innamoramento dopo le delusioni. “La crescita sentimentale nei miei ultimi romanzi è stata la mia chiave di volta ed ho cercato sempre di trattare un tema diverso”, ha spiegato. Dopo aver parlato del tradimento, adesso ha affrontato il tema della rinascita.

Francesco ha ammesso di averlo scritto in un mese, la scorsa estate. La protagonista del libro si chiama Giulia poiché in quel periodo trascorreva molto tempo al telefono con Giulia Provvedi de Le Donatella: “Me lo chiedono in tanti se è riferito ad una mia ex ma no…”, ha ammesso. Oggi Sole ha quasi 30 anni, ma si sente più un punto di riferimento per i ragazzi della Generazione Z o suoi coetanei? “Quello che cerco di fare nei miei libri è cercare di dare una lettura che sia più larga possibile”, ha confidato, “tendenzialmente cerco di parlare un po’ a tutti”.











