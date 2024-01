Francesco Toraldo, chi è l’ex marito di Nadia Rinaldi e i figli Riccardo e Francesca/ “Vero amore…”

Francesco Toraldo chi è l’ex marito di Nadia Rinaldi: “Poco presente nella vita di mia figlia”

Il passato sentimentale di Nadia Rinaldi è piuttosto ricco e travagliato. Il primo amore importante è il regista Mauro Mandolini che l’ha resa madre per la prima volta di Riccardo. La loro storia d’amore, però, finirà presto lasciando spazio al primo matrimonio con Ernesto Ascione nella Chiesa di San Marco a Roma.

Anche in questo caso, però, il matrimonio non resiste alla prova del tempo e l’attrice di innamora perdutamente di Francesco Toraldo. Nadia sposa per la seconda volta il pittore, e dal loro amore nascerà la seconda figlia nel 2008: Francesca Romana. Nel 2010, però, la loro relazione finisce bruscamente e l’attrice, ai microfoni di Storie Italiane, raccontava: “Il mio ex marito è poco presente nella vita di mia figlia, temo che un giorno diventeranno quasi estranei. Riccardo è nato in una situazione in cui non c’era più una relazione, un matrimonio. È cresciuto con la mamma ed ha proseguito a vedere il papà. Il problema ce l’ho con la bimba, Francesca, che ho avuto da un uomo che ho sposato. Ci siamo separati da tempo, ma non si arriva ad un accordo”.

Riccardo Mandolini e Francesca Toraldo: chi sono i figli di Nadia Rinaldi

Riccardo è il primo figlio di Nadia Rinaldi, avuto con il regista Mauro Mandolini. Il primogenito dell’attrice ha sviluppato sin da piccolo l’amore per il cinema e il teatro. Seguendo le orme dei suoi genitori, ha studiato per diventare attore con maestri del calibro di Giancarlo Giannini e Placido.

Il successo è arrivato con il film Max Croci con Ambra Angiolini a Luca Argentero, per poi spopolare su Netflix con la serie, Baby. Francesca Romana Toraldo è la seconda figlia dell’attrice, nata dal matrimonio con Francesco Toraldo: “Auguri di buon compleanno amore mio. La mia luce, la mia vita, il mio respiro! 13 anni di abbracci, di coccole, di risate, di silenzi… addormentarsi tenendoci la mano è il gesto più puro e sincero di vero amore, non cambiare mai, sei unica e perfetta”, ha scritto su Instagram in occasione del compleanno della figlia”.

