Nadia Rinaldi/ Nuova vita dopo ex marito Francesco Toraldo “ma con mia figlia lui…”

L’attrice Nadia Rinaldi, all’età di 53 anni ha finalmente raggiunto il suo obiettivo e cambiato definitivamente vita. Oggi la ritroveremo ospite della trasmissione di Amadeus, I Soliti Ignoti, e chissà se la domanda sul suo conto non verterà proprio sul cambiamento al quale è andata incontro. Qualcuno forse non sa che la bella Rinaldi in questi anni è riuscita a perdere ben 80 chili! Un cambiamento estetico importante ma che è partito soprattutto dalla testa e dal suo desiderio di poter finalmente stare bene con se stessa. Il suo è stato un lavoro lungo che ha richiesto tanta pazienza e costanza ma che è riuscita a portare brillantemente al termine. Dieta, esercizio fisico ed anche interventi chirurgici l’hanno finalmente portata ad essere ciò che desiderava da tanto.

Di recente aveva mostrato la sua trasformazione a Pomeriggio 5, commentando entusiasta: “Sono felicissima. Deve essere un imput per tutte quelle persone che hanno dei problemi…”. Una bella soddisfazione arrivata dopo un periodo non semplice anche a causa del Covid del quale sia lei che la sua bambina Francesca erano risultate positive. Questo aveva portato a rimandare l’ultimo intervento ma dopo essere tornata negativa ha potuto compiere senza problemi: “E’ davvero una rinascita!”, aveva commentato felice.

NADIA RINALDI, L’EX MARITO ED IL RAPPORTO CON LA FIGLIA

E se la sua felicità l’ha raggiunta grazie a tanta fatica e sudore, Nadia Rinaldi avrebbe ancora un nodo da risolvere, nella speranza che nel frattempo la situazione sia migliorata. Nei mesi scorsi, infatti, la nota attrice aveva lamentato l’assenza dell’ex marito Francesco Toraldo nella vita della figlia Francesca. “Il mio ex marito è poco presente nella vita di mia figlia, temo che un giorno diventeranno quasi estranei”, aveva detto l’interprete romana ospite di Storie Italiane in una puntata andata in onda nell’ottobre 2019. E parlando dei due figli e dei rapporti con i rispettivi padri (essendo nati da relazioni diverse), la Rinaldi aveva aggiunto: “Riccardo è nato in una situazione in cui non c’era più una relazione, un matrimonio. È cresciuto con la mamma ed ha proseguito a vedere il papà. Il problema ce l’ho con la bimba, Francesca, che ho avuto da un uomo che ho sposato. Ci siamo separati da tempo, ma non si arriva ad un accordo”. A complicare la situazione anche la distanza tra Roma e la Sicilia, dove vive l’uomo. “Le visite sono molto limitate, a volte una all’anno”, aveva rivelato Nadia che aveva espresso la sua preoccupazione per i rapporti che sarebbero stati tra la figlia ed il genitore paterno.

