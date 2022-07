“Francesco Totti furioso, voleva salvare matrimonio ma lei..”/ Gli amici si schierano con lui

Francesco Totti, tra (docu)fiction e… reality show. L’estate 2022 verrà ricordata come particolarmente turbolenta e ricca di emozioni per lo storico ex capitano della Roma e, in attesa della messa in onda, in prima visione, questa sera del documentario “Mi chiamo Francesco Totti” (ore 21.25, Rai 1), diretto da Alex Infascelli e tratto dal libro “Un capitano” scritto proprio dal numero dieci giallorosso e Paolo Condò, si è consumata un’altra settimana di gossip e dilanio mediatico per l’oramai ex coppia che formava un tempo con Ilary Blasi.

Mentre qualche tifoso invocava la ‘camiseta’ numero dieci per il nuovo arrivato in casa Roma, l’ex juventino Paulo Dybala, circostanza che non avrà certo fatto piacere al Pupone di Porta Metronia, infatti a tenere banco purtroppo non solo su siti di gossip e magazine rosa ma anche sulla stampa sportiva è stata ancora la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: uno stillicidio di informazioni e indiscrezioni che qualcuno all’interno della famiglia pare non aver gradito, anche se pure a buttare benzina sul fuoco sono stati anche alcuni amici dei diretti interessati e alcuni virgolettati attribuiti al simbolo della Roma giallorossa e alla conduttrice Mediaset. “Totti furioso con Ilary, il matrimonio si poteva salvare” scrive infatti il ben informato (sulle vicende capitoline) Corriere dello Sport, citando a sua volta il settimanale ‘Nuovo’ secondo cui la ‘colpa’ della rottura sarebbe da imputare più alla ex moglie.

FRANCESCO TOTTI “FURIOSO”: SECONDO GLI AMICI VOLEVA SALVARE IL MATRIMONIO MA…

“La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary” aveva raccontato al sopra citato magazine Alex Nuccetelli, uno degli storici amici di Totti che prende le difese del più grande capitano romanista sostenendo che Francesco ha sempre inseguito la Blasi e che, al di là dei rumors del gossip che circondando anche lui nelle ultime settimane, “il desiderio di averla al suo fianco in realtà non si è mai spento”. Anzi Nuccetelli rincara pure la dose giustificando il graduale allontanamento di Francesco da Ilary perché “se poi una persona ti risponde sempre male, è arrabbiata e nervosa… beh a un certo punto è normale che ti stanchi”.

In attesa delle repliche dei diretti interessati o, indirettamente, dei loro nutriti entourage, questa dolorosa ed evitabile telenovela estiva che racconta la (lunga, va detto) fine di un amore, c’è da ricordare che Nuccetelli ha pure aggiunto un particolare sul privato di Francesco: a suo dire Totti non sarebbe il latin lover che tutti immaginano e descrivono come una sorta di rubacuori stereotipato. “In realtà, anche dall’altra parte…” ha detto in modo sibillino al settimanale, lasciando intendere che anche da parte di Ilary potrebbero esserci stati dei flirt per i quali, tuttavia, ricordiamo che non ci sono mai state prove o foto a confermarne la veridicità.











