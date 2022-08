Francesco Totti “ha iniziato a portar via le sue cose da casa”/ Nel suo futuro oramai c’è solo Noemi Bocchi

Secondo un’indiscrezione Francesco Totti è intento a far le valigie per lasciare la casa che condivideva con Ilary nel quartiere Eur a Roma

Come si sa è ufficiale: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è una crisi passeggera e i due, dopo ben 17 anni d’amore, si sono ufficialmente lasciati e non nel migliore dei modi, visto anche il nuovo rapporto tra il capitano e Noemi Bocchi. Anche oggi un nuovo rumors sulla rottura sta circolando, si tratta di una notizia a dir poco choccante: a quanto pare Francesco Totti sarebbe già intento a “piantare baracca e burattini” e abbandonare, con tutti i suoi averi, la casa super lusso nel quartiere Eur a Roma che condivideva con Ilary e i figli per trasferirsi da Noemi Bocchi…

A dare notizia del gossip è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip con un post dove prima si legge un riferimento alle vacanze in montagna che Ilary Blasi sta passando: “Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda”. Segue poi il pezzo forte: “Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi”.

Pare dunque che a fare le valigie e salutare la super villa nel quartiere Eur di Roma sia proprio Francesco Totti. La casa dunque resterà a Ilary Blasi e ai tre figli (Chanel, Cristian e Isabel). Sulla loro “ex” villa si sanno delle informazioni grazie ai vari video e post pubblicati su Instagram dalla coppia e ad alcune caratteristiche rese note dal sito Fanpage. Il fatto più interessante? Ha ben 36 stanze! Definirla di lusso sarebbe decisamente poco… Partendo dal giardino, a dir poco enorme, dentro a questo è presente una piscina esterna, un campo da calcio, uno da calcetto, uno di squash e paddle, ma non solo: il giardino ha anche una sala relax e una cucina per esterni.

L’interno invece è a dir poco stellare, oltre alle numerosissime opere d’arte che abbelliscono le pareti ci sono stanze in grande quantità e tematiche: la stanza piscina, la sala giochi con biliardo e flipper, la sala cinema, e tante altre… Ma a mancare a Francesco Totti forse sarà una stanza in particolare: quella dei suoi ricordi calcistici! Pare infatti che ci sia una stanza intera dedicata ai successi dell’ex Capitano: medaglie, maglie, attestati e tanto altro. Chissà se riuscirà a portare via anche tutti questi ricordi!











