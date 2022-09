Francesco Totti “Noemi Bocchi mi ha salvato dalla depressione”/ “La frequentavo con gli amici di padel poi..”

La fine del matrimonio con Ilary Blasi e la relazione con Noemi Bocchi non è gossip per Francesco Totti. Non può esserlo perché di mezzo ci sono amore e figli, quanto di più delicato ci possa essere. Ma per la prima volta l’ex capitano della Roma ha deciso di parlarne, di fornire la sua versione, smentendo che la separazione sia dovuta al suo tradimento, perché non è stato lui a farlo per primo. Sono stati anni difficili questi ultimi per Totti: dall’addio al calcio alla morte del padre, al Covid preso anche da lui in forma violenta. Un periodo tremendo coinciso con l’allontanamento della moglie, ma con Noemi Bocchi, che già conosceva, tutto sarebbe cominciato dopo che ha scoperto il tradimento di Ilary Blasi.

Infatti, ha smentito la ricostruzione di Dagospia che ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre 2021 Totti e Noemi Bocchi erano seduti poco distanti allo stadio. «Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo», ha dichiarato Totti al Corriere della Sera.

FRANCESCO TOTTI “DEPRESSIONE? NE SONO USCITO GRAZIE A NOEMI BOCCHI”

In autunno Francesco Totti ha scoperto il tradimento di Ilary Blasi, ma è rimasto in silenzio. «Soffrivo come un cane». Questa scoperta scioccante lo ha gettato in depressione, non riusciva nemmeno a dormire. «Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi». Riguardo la nuova fidanzata Noemi Bocchi, Totti non ritiene che sia affatto come Ilary Blasi: «Ricorda lei? Io non ci ho pensato proprio. Anzi, Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni». Nell’intervista resa al Corriere ha spiegato come è cominciata la relazione con Noemi Bocchi, confermando che si conoscevano già, poiché si frequentavano come amici.

«Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto». Francesco Totti ha negato, poi si è tolto un peso e ha chiesto a Ilary Blasi dell’altro uomo. Infine, riguardo le foto scattate sotto casa di Noemi Bocchi e pubblicate da Chi, Totti ha precisato: «E dov’è lo scandalo? Ormai tutti sanno della nostra storia. Cerco di viverla con discrezione, sempre per non turbare i ragazzi».











