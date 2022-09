“Francesco Totti non giura sui figli!”/ Alex Nuccetelli “Con Ilary problemi da anni…”

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti e Ilary Blasi, è intervenuto a “Domenica In”, trasmissione di Mara Venier andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022. In particolare, l’ospite ha detto: “Si stanno un po’ decentrando alcune cose della coppia. Io ho conosciuto molto bene entrambi, negli anni sono rimasto un po’ più amico di Francesco, non so perché, comunque dei due è stato sicuramente quello a me più riconoscente per avergli presentato la compagna di vita. Una cosa voglio precisare: Francesco non giura sui figli neanche per scherzo. Questa è una cosa un po’ grave che è stata detta. Ci scommetto io la mia vita! Mi sembra superficiale avere detto una cosa del genere in quel modo”.

Francesco Totti e Ilary Blasi “da anni avevano altre problematiche. Non voglio entrare nel merito di questa situazione, se hanno voluto nasconderla. L’addio al calcio è stato per Francesco un momento di grande sconforto e lui si è sentito veramente solo in quegli istanti. Evidentemente c’era già qualcosa prima che non andava”.

ALEX NUCCETELLI: “FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI? PROBLEMI DA ANNI”

Nel prosieguo del suo intervento su Rai Uno, Alex Nuccetelli ha voluto aggiungere quanto segue: “Mi permetto di pensare a livello anche oggettivo che da tempo le cose tra Francesco Totti e Ilary Blasi non andassero nel migliore dei modi, forse dalla nascita di Isabel o da poco tempo dopo. Ciò che è avvenuto tra di loro è qualcosa di insindacabile”.

E ancora: “Conoscendo Francesco, quando giocava la Champions o aveva partite importanti con la Roma, che lo portavano a fare le cose più belle, portava noi amici in campo. Ci mandava l’ultimo sms prima di entrare sul rettangolo di gioco. Lui è un ragazzo con qualità immense e ve lo dice uno che non si commuove facilmente. Rivedere le immagini del suo addio alla Roma mi mette molto tristezza”.

