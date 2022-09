Francesco Totti pentito dell’intervista?/ Torna sui suoi passi e con Ilary Blasi…

Francesco Totti pentito per l’intervista al Corriere della Sera: l’indiscrezione

Nel vortice di rumors e indiscrezioni sulla chiacchierata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ci sarebbe spazio anche per un ipotetico ripensamento dell’ex Capitano della Roma. Le loro strade sono ormai ufficialmente separate, ma la bandiera della Roma sembra aver riflettuto sulla discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha rivelato dettagli inediti della crisi con la conduttrice Mediaset. E in cui ha parlato per la prima volta, in maniera ufficiale, della neonata storia d’amore con la fidanzata Noemi Bocchi.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, infatti, Totti si sarebbe pentito delle dichiarazioni rilasciate. Come riferiscono anche Novella 2000 e Blogtivvu, l’ex calciatore vorrebbe ritornare sui suoi passi ed aprire una strada di dialogo con Ilary Blasi, dopo le tonanti dichiarazioni rilasciate nell’intervista. Un riavvicinamento dettato, probabilmente, dalla necessità di preservare il loro rapporto per il bene dei loro figli, in attesa di avviare le pratiche della separazione che, si spera, possa essere consensuale e non giungere in tribunale.

Francesco Totti vorrebbe dunque fare un passo indietro e, sebbene l’intervista al Corriere della Sera non può in alcun modo essere cancellata o dimenticata, starebbe cercando in tutti i modi di ristabilire un equilibrio e un dialogo con Ilary Blasi. Una mossa che arriva dopo le forti dichiarazioni rilasciate sul conto della conduttrice, dalla mancata vicinanza in seguito all’addio al calcio e alla morte del padre, sino all’affaire dei Rolex che lei gli avrebbe presumibilmente sottratto e di cui l’ex Capitano avrebbe ottenuto i video.

Tra i tanti retroscena, svelati a tutto campo nell’intervista, anche il fatto che sarebbe stata la Blasi a tradire per prima. Se Francesco Totti è ora felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, è ancora top secret l’identità del presunto nuovo fidanzato della conduttrice. Ed è scoppiato negli ultimi i giorni il caso sui presunti messaggi erotici che la Blasi avrebbe inviato a un altro uomo, il presunto amante appunto. Roberto D’Agostino a Domenica In aveva sganciato la bomba, per poi essere smentito dal legale della showgirl. Giorno dopo giorno, sempre più capitoli si aggiungono a questa chiacchierata vicenda.











