“Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi? Falso!”/ Legale smentisce: “Non esistono”

Poche ore dopo l’intervista di Roberto D’Agostino a Domenica In, il legale che assiste Ilary Blasi fa delle precisazioni con una richiesta di rettifica. «Non esistono né sono mai esistiti messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi», le parole riportate da Fanpage. Il riferimento è a quanto dichiarato dal fondatore di Dagospia, che è stato il primo sito ad annunciare la crisi tra Francesco Totti e la conduttrice. A quella notizia risposero entrambi smentendo: l’ex calciatore con un video social, la moglie con due interviste.

«Totti ha salvato i messaggi erotici di Ilary Blasi», ha dichiarato oggi Roberto D’Agostino nel programma di Mara Venier, suscitando così la reazione del legale di Ilary Blasi. Il giornalista ha spiegato che «lei aveva ricevuto l’assicurazione da Francesco Totti che lui non aveva nessuna storia extraconiugale». I due avrebbero raggiunto un accordo quando hanno capito che il matrimonio era finito: «Si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l’annuncio della fine della loro relazione».

MESSAGGI HOT DI ILARY BLASI? INTERVIENE IL LEGALE!

Dunque, secondo la ricostruzione di Roberto D’Agostino, sarebbe stata Ilary Blasi a decidere di non pubblicare un comunicato congiunto dopo l’uscita delle foto di Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi. A quel punto sarebbe saltato tutto e sarebbe scoppiata la “guerra”. «Ognuno ha cose dell’altro, devastanti. L’intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro’, dice con quella intervista, ‘perché lei ha altre storie’. Totti ha screenshottato i messaggi erotici di Ilary Blasi», ha dichiarato il fondatore di Dagospia.

Dunque, Francesco Totti avrebbe trovato sul cellulare di Ilary Blasi dei messaggi e avrebbe fatto degli screenshot per conservarli. Inoltre, sempre secondo D’Agostino potrebbero essere portati in Tribunale. Alla luce di tutta questa ricostruzione, la decisione da parte di Ilary Blasi di smentire in maniera categorica tramite il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, quanto dichiarato a Domenica In.











