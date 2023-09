Francesco Totti “risponde” alle foto di Ilary Blasi/ Vacanze senza sosta con Noemi Bocchi: “La tua bellezza…”

Francesco Totti e Noemi Bocchi: l’estate non accenna a finire

Se per buona parte delle persone l’estate è ormai già considerata ai titoli di coda, c’è qualcuno che ancora si gode il relax del mare e delle spiagge incontaminate. Come racconta il settimanale Oggi, Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi sono ancora alle prese con le vacanze tipiche della bella stagione e non sembrano intenzionati a tornare alla vita frenetica di tutti giorni. La coppia avrebbe iniziato le ferie lo scorso mese di luglio; da allora sono passati da un luogo all’altro tra bellezze naturali e posti unici per trascorrere le tanto attese vacanze estive.

Per prima cosa, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono diretti in California; con loro anche tutti i figli del calciatore e della sua compagna per una vacanza da famiglia allargata. La bellezza dei luoghi e la spensieratezza delle vacanze sono state documentate da numerosi scatti postati sui social, in particolare da parte di Chanel – figlia dell’ex numero 10 della Roma – attirando la curiosità degli appassionati.

Francesco Totti, tappa ad Abu Dhabi per il compleanno della sua compagna Noemi Bocchi

Dopo il soggiorno statunitense, Francesco Totti e Noemi Bocchi – come racconta il settimanale Oggi – si sarebbero diretti a Roma per vivere una breve esperienza da turisti tra i monumenti e luoghi chiave della capitale. Successivamente, la coppia si sarebbe spostata in una delle mete estive più gettonate dal calciatore, ovvero il litorale di Sabaudia. Da lì sarebbero poi andati in gita sull’isola di Ponza per poi dirigersi addirittura in Sudafrica, nella meravigliosa Madagascar.

Quando siamo ormai oltre l’avvio del mese di settembre, Francesco Totti e Noemi Bocchi non sembrano però intenzionati a fermare il giro delle mete più suggestive per le vacanze estive. Dopo la tappa a Madagascar – come racconta il settimanale – l’ex calciatore e la nuova compagna sarebbero volati ad Abu Dhabi in occasione del 35esimo compleanno della donna. Il tutto è stato documentato da un tenero post pubblicato proprio dall’ex bandiera della Roma: “La tua bellezza è furiosa e nobile qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

