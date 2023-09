Temptation Island: Manuel Marascio sbotta dopo la polemica del red carpet a Venezia/ “Indignatevi per altro”

Temptation Island 2023, Manuel Marascio e Isabella Recalcati: critiche social per le foto sul red carpet

Sbirciando tra i temi più discussi degli ultimi giorni, in particolare sui vari canali social, spicca la “questione” red carpet all’80^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In rete molti non sembrano aver gradito la presenza di personalità note al mondo dello spettacolo – lato piccolo schermo – mischiandosi di fatto ai volti illustri del contesto cinematografico. Della prima categoria, erano presenti anche Manuel Marascio e Isabella Recalcati, reduci dall’esperienza a Temptation Island 2023.

La scelta di Manuel Marascio e Isabella Recalcati di presentarsi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia non è stata propriamente applaudita dagli utenti in rete, anzi. La coppia reduce da Temptation Island 2023 è stata subissata di critiche, anche piuttosto dure. La polemica non accenna a placarsi e nel frattempo – come riporta Leggo – Manuel Marascio avrebbe deciso di rompere il silenzio sui social; sia per rispondere agli hater e sia per motivare la sua presenza all’evento cinematografico.

Manuel Marascio risponde alle critiche: “Pensavamo fosse una cosa fig*, chi non ci sarebbe andato?!”

“Pensavamo fosse una cosa fig*: ci vestiamo bene come rarissime volte accade e andiamo a vedere insieme questo film”, ha parlato così Manuel Marascio sui social – come riporta il portale – in riferimento alla sua presenza sul red carpet di Venezia con la fidanzata, Isabella Recalcati. Il giovane, reduce da Temptation Island 2023, nel suo messaggio affidato ai social ha anche aggiunto come tutto sia nato da un invito ricevuto, sottolineando dunque come l’idea della partecipazione non sia sorta da una loro personale iniziativa. Non a caso, Manuel Marascio ha anche aggiunto come il mondo del cinema non faccia parte delle sue ambizioni, così come nel caso della fidanzata Isabella Recalcati.

“Siamo diventati ciò che di sbagliato c’è in questo Paese, sono tutti indignati. Ma chi al posto nostro non sarebbe andato?” Continua così lo sfogo Manuel Marascio contro chi ha bersagliato lui e Isabella Recalcati per gli scatti sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. “Io mi indignerei per ben altri motivi. Ci si lamenta dell’odio che esce dai social e chi dovrebbe dare il buon esempio non lo fa, anzi. Ma a me va bene così, io rimango con una bella esperienza vissuta ma soprattutto rimango con l’averla vissuta con te”. L’ultima parte del messaggio social è dunque una dedica alla fidanzata – Isabella Recalcati – con l’evidente speranza che quest’ondata di critiche possa presto placarsi.











