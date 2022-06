SPY FRANCIA/ Scandalo Buitoni-Nestlè, così una multinazionale finisce (forse) all’angolo

Secondo il sito investigativo francese Disclose arriverà lo scandalo Buitoni-Nestlé Francia sulle pizze surgelate che ha portato a delle indagini a livello prefettizio e della Procura di Parigi che potrebbero compromettere la credibilità della multinazionale in modo molto rilevante. Esiste infatti la possibilità che la multinazionale possa essere oggetto di un’accusa di omicidio per mancanza di igiene negli stabilimenti dove veniva prodotta la pizza surgelata.

Il 17 febbraio, Nathan, 8 anni, ha sofferto di diarrea intensa e vomito. Ricoverato in ospedale a Parigi, i medici gli diagnosticano la sindrome emolitica e uremica, una grave infezione causata dal batterio Escherichia coli, presente nelle feci animali e umane. Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, la situazione del ragazzo si è deteriorata: dopo due arresti cardiaci, il suo cervello e i suoi reni hanno smesso di funzionare. Nathan è morto poco dopo. Un mese dopo la sua morte, il 10 marzo, un altro bambino, di 2 anni e mezzo, è morto a causa della stessa infezione. Entro poche settimane, 55 minori di età compresa tra 1 e 17 anni saranno contaminati da batteri E. coli.

Il 17 marzo, la direzione generale della Concorrenza, degli affari dei consumatori e della prevenzione delle frodi (Dgccrf) del ministero francese dell’Economia e la direzione generale della Salute hanno finalmente identificato la fonte dell’avvelenamento. Si tratta di pizze surgelate Fraîch’Up del marchio Buitoni, di proprietà del gruppo Nestlé. Il giorno dopo, il gigante agroalimentare ha ritirato tutte le pizze della gamma. Nonostante l’entità dello scandalo sanitario, la gestione di Nestlé France rimane in silenzio.

Fino a quando il 31 marzo le foto scattate da un ex dipendente dello stabilimento di Caudry (Nord) dove vengono prodotte quasi 200mila pizze al giorno hanno dimostrato che i terreni erano disseminati di rifiuti alimentari, serbatoi traboccanti di pasta o vermi sulla linea di produzione.

Non a caso il 30 settembre 2020 la Direction départementale de la protection des populations (Ddpp) ha redatto un documento in cui viene dimostrata l’esistenza di molti “fallimenti” delle norme igieniche sulla linea di produzione di pizza surgelata. La violazione delle norme sanitarie inizia all’inizio della visita, al panificio, dove è stato prodotto l’impasto della pizza contaminato da E. coli. Il “soffitto è sporco”, scrivono gli agenti, che notano anche la presenza di “macchie marroni alle travi e sulle pareti della parete” così come un piano di stampa “molto polveroso” e con “briciole”. Tuttavia, è su questa macchina che l’impasto viene steso e poi appiattito.

Stessa mancanza di igiene nella sala di riempimento della pizza: “Il soffitto è sporco, il condotto di ventilazione anche (…) un’apertura sul soffitto è sporca e arrugginita”. Ancora più preoccupante, le porte di due congelatori “sono coperte da uno strato di ghiaccio”, il che potrebbe sollevare timori di mancanza di tenuta.

In conclusione, gli ispettori ricordano le normative europee sull'”igiene alimentare”. Obbligo numero 1: “I locali attraverso i quali circola il cibo devono essere puliti e in buone condizioni. Altrimenti, l’autore del reato è esposto a un rischio piuttosto modesto: una multa di 450 euro per reato”. Ora, come rivela il sito investigativo francese, non solo gli ispettori non hanno proseguito nella loro indagini ma vi erano già state in passato delle segnalazioni in questo senso. Soltanto a marzo le indagini hanno rivelato altri particolari sconcertanti: il Ddpp settentrionale e la Dgccrf hanno rivelato “gravi carenze”. A partire dalla “mancanza di manutenzione e pulizia delle aree di produzione” e “la presenza di roditori”. Proprio per questo il prefetto della regione Hauts-de-France ordina la cessazione della produzione a causa di una “minaccia alla salute pubblica” relativa a uno “strumento di produzione molto degradato”, sottolinea il decreto prefettizio del 1 aprile. Lo stesso giorno, un’indagine preliminare è stata aperta dal centro di sanità pubblica della procura di Parigi per “mettere in pericolo gli altri, ferite involontarie e omicidio colposo”.

Ma quando è stato contattato, il management di Nestlé ha detto che stava collaborando “pienamente con le autorità come parte della loro indagine per trovare l’origine dei batteri”. Ad oggi, l’industria non si è ancora scusato con le famiglie delle vittime.

