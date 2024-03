Francisco e Jacinta Marto, pastorelli “Fátima”/ Primi bambini non martiri proclamati santi: il miracolo di…

FRANCISCO E JACINTA MARTO, CHI SONO I DUE PASTORELLI DI FATIMA?

Chi erano Francisco e Jacinta Marto, i due pastorelli, cugini di suor Lúcia dos Santos assieme alla quale ebbero nel 1917 diverse visioni della Madonna nei pressi di Fátima? Questa sera, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1, andrà in onda l’omonimo film del 2020 diretto da Marco Pontecorvo (“Fátima”) e che racconta, partendo dai giorni nostri e attraverso una indagine spirituale a ritroso nel tempo, la storia delle apparizioni mariane ai tre pastorelli portoghesi in Cova da Iria. E, in attesa di vedere sulla rete ammiraglia del servizio pubblico questa grande produzione lusitano-americana su Fatima e che vanta un cast d’eccezione -tra cui anche Harvey Keytel- scopriamo qualcosa di più sui fratelli Francisco e Jacinta, morti giovanissimi e poco tempo dopo le apparizioni della Madonna, a differenza della cugina Lúcia che invece è scomparsa all’età di 97 anni, nel 2005.

Francisco de Jesus Marto (1908-1919) e sua sorella minore Jacinta (1910-1920) erano i cuginetti di Lúcia dos Santos e oggi sono noti alla chiesa cattolica oltre che nella cultura popolare per essere stati i pastorelli a cui apparve la Madonna in quel di Fátima, località portoghese diventata nel corso dell’ultimo secolo uno dei più importanti santuari mariani nel mondo. Come peraltro aveva predetto la vergine ai tre, all’epoca ancora dei ragazzini di età compresa fra i 7 e i 10 anni, solamente Lúcia avrebbe vissuto a lungo e avrebbe preso i voti diventando suora, mentre i pastorelli Francisco e Jacinta sarebbero morti molto giovani, anche se fu loro promesso di andare in cielo. Infatti i due fratellini vennero a mancare non molto tempo dopo le apparizioni della Madonna del 1917, a distanza di poco tempo tra di loro.

I PASTORELLI JACINTA E FRANCISCO, LE APPARIZIONI MARIANE E LA MORTE PRECOCE PER…

Ma cosa sappiamo dei due pastorelli Jacinta e Francisco (della cugina Lúcia parliamo quest’oggi in un articolo a parte, NdR) al di là di quella oramai celebre foto in bianco e nero che li ritrae assieme? Per quanto riguarda il fratello maggiore Francisco Marto conosciamo le origini molto umili della sua famiglia ad Aljustrel: sia lui sia la sorellina non frequentarono mai la scuola e all’epoca dei fatti raccontati in “Fátima” erano sostanzialmente analfabeti. Vennero comunque educati al cristianesimo dai famigliari, partecipavano alle funzioni in Chiesa e alla tenera età di 8 anni il bambino (assieme a Giacinta che ne aveva 6 e alla cugina più grande) cominciò a portare fuori il gregge a pascolare. Dalle testimonianze scritte lasciateci da Lúcia apprendiamo che i due cugini erano dei bambini come tanti ma la loro vita cambiò a seguito dell’apparizione della madonna.

I due pastorelli jacinta e Francisco furono poi vittime della drammatica pandemia nota come ‘influenza spagnola’ che tra il 1918 e il 1920 causò milioni di vittime in tutto il mondo: il primo a morire fu Francisco che spirò nell’aprile 2019 a Fátima; sua sorella Jacinta invece, pur essendo colpita assieme a lui, fu malata per molto tempo e alla fine, nonostante il ricovero in un ospedale di Lisbona, si spense nel febbraio 1920. Oggi Jacinta e Francisco sono ricordati anche come i primi bambini non martiri proclamati Santi (dopo essere stati beatificati) per via di un miracolo riconosciuto in favore di Lucas, un bimbo brasiliano guarito per intercessione dei due pastorelli lusitani. A elevarli al culto universale della Chiesa fu Papa Francesco nel corso della sua visita in Portogallo per il centenario delle apparizioni mariane; la Chiesa infatti aveva ritenuto ‘miracolosa’ la guarigione del piccolo Lucas Maeda de Oliveira, in coma dopo una grave caduta accidentale nel 2013, a seguito dell’invocazione da parte del papà della Madonna di Fátima e dei due bambini beati (va ricordato che la stessa Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi aveva dichiarato che la guarigione completa del bambino era di fatto “inspiegabile”).











