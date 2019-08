Franco Battiato/ Il nuovo disco e il mistero della casa messa in vendita da familiari

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle condizioni di salute di Franco Battiato, tra indiscrezioni smentite e il ritorno sui social del celebre artista. Oggi, lunedì 19 agosto 2019, una grande notizia per tutti i fan dell’interprete di Cuccurucucu e di La cura: secondo quanto riportano i colleghi di Ragusa News, il prossimo ottobre dovrebbe arrivare il nuovo album “Battiato & Royal Philharmonic Concert Orchestra”. Il portale spiega che il disco conterrà esecuzioni dal vivo registrate insieme alla nota orchestra di Londra nel 2017, ma non solo: previsto anche un brano inedito intitolato “Torneremo ancora”. Una indiscrezione che necessita di conferme, con Ragusa News che precisa che la notizia sarebbe stata tenuta “segreta” dal fratello Michele Battiato e dalla figlia Grazia Cristina.

FRANCO BATTIATO, IL NUOVO ALBUM E IL MISTERO DI VILLA GRAZIA…

Sempre nelle ultime ore è scoppiato un caso legato a Franco Battiato: sempre Ragusa News ha riportato che Michele Battiato e Grazia Cristina avrebbero venduto Villa Grazia, la casa dell’artista. Una vendita già in stato avanzato – c’è il compromesso – tanto che il fratello maggiore del cantautore avrebbe ospitato gli acquirenti in Sicilia a proprie spese. Nonostante il tentativo del comitato “Milo e Franco Battiato”, evidenziato dal sindaco Alfio Cosentino, non c’è stato nulla da fare: svanito il sogno di una casa museo legata a Battiato. Pochi minuti fa però è arrivata la smentita dell’entourage dell’artista: «In qualità di ufficio stampa e Comunicazione di Franco Battiato si smentisce categoricamente la notizia circa la messa in vendita della casa di Milo dell’artista. E’ da ritenersi priva di fondamento, quindi, qualsiasi indicazione diversa dalla presente nota», riporta La Sicilia.

