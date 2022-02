Franco Bortuzzo attacca Katia Ricciarelli: “È ancora qua”/ Lei minaccia l’addio ma…

Franco Bortuzzo lancia una frecciata a Katia Ricciarelli. La diretta della puntata del GF Vip di ieri sera è stata piena di colpi di scena. Dopo aver litigato con Alex Belli, Katia ha avuto un faccia a faccia con Miriana Trevisan. La cantante lirica si è guadagnata un’altra nomination, ma dopo la puntata qualcuno ha gridato allo scandalo, ritenendo che il televoto fosse manipolato. Una settimana fa si vociferava che Katia fosse pronta a uscire dalla Casa… Durante la notte però moltissimi utenti hanno fatto intendere che salveranno proprio la soprano. La svolta è incredibile e la Ricciarelli si potrebbe ritrovare a vincere questo televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

Probabilmente il suo indice di gradimento è salito dopo che Katia ha spiattellato quello che pensava in faccia ad Alex Belli. Proprio ieri sera, dopo vari litigi, la Ricciarelli aveva chiesto espressamente a Signorini di uscire dal reality show: “Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. Qui non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più”. Franco Bortuzzo ha postato sulle storie Instagram una foto attaccando la Ricciarelli. Il padre di Manuel ha scritto: “E sono ancora qua… eh già”, riprendendo le parole di una nota canzone di Vasco Rossi. In effetti, Katia si lamenta di non voler stare più dentro la Casa, ma continua a rimanerci. C’è anche il “rischio” che, di questo passo, arrivi in finale.

Franco Bortuzzo ha poi espresso un parere in merito al triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nei giorni scorsi, Delia Duran e Soleil si sono lasciate andare ad un bacio appassionato seguito da un acceso scontro e dal pianto di Soleil. A tal proposito, Franco Bortuzzo in una storia su Instagram ha scritto: “Il fine giustifica i mezzi”. Una storia raccapricciante, che non ha convinto il padre di Bortuzzo, il quale invece cambiato idea sulla storia tra il figlio Manuel e Lulù.

In un’intervista a Novella2000, Franco ha rivelato: “Le dico la verità, all’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il Gf è un gioco ad eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza”. In merito al padre delle principesse Selassié che si trova in carcere a Lugano per truffa, ha detto: “Non mi sono preoccupato di chi ha sparato a mio figlio, figuriamoci se mi preoccupo del padre di Lulù. Sono fatti loro e non mi riguardano. La mia priorità è solo la serenità di Manuel”.



