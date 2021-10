Franco Bortuzzo, il papà di Manuel pubblica foto di Sophie Codegoni/ Lulù nel mirino?

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, scatena la reazione del web pubblicando una foto di Sophie Codegoni tra le storie di Instagram. La foto è stata pubblicata nel giorno in cui è stata trasmessa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021 durante la quale Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento Lulù Selassiè-Manuel Bortuzzo facendo capire alla principessa la volontà di Manuel di chiudere con lei. Franco Bortuzzo, finora, è stato protagonista delle dinamiche della casa che coinvolgono il figlio rilasciando prima alcune interviste e, successivamente, entrando nella casa per una sorpresa a Manuel.

Nella scorse ore, però, la foto di Sophie Codegoni pubblicata tra le storie del profilo Instagram di Franco Bortuzzo ha scatenato la reazione del web che ha visto nel post una frecciatina velata a Lulù Selassiè. C’è, inoltre, chi pensa che il signor Bortuzzo faccia il tifo per Sophie Codegoni.

Franco Bortuzzo tifa per Sophie Codegoni? Le parole su Lulù Selassiè

Subito dopo il primo bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, il padre del nuovatore aveva espresso dubbi sulla possibilità che tra i due potesse nascere una storia. “Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”, ha detto Franco Bortuzzo durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio all’interno della trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli.

Quale sarà, dunque, il significato della foto di Sophie Codegoni pubblicata dal padre di Manuel? Il signor Bortuzzo tornerà a parlare della situazione della casa del Grande Fratello Vip 2021 e del rapporto del figlio con le donne della casa?

