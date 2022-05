Franco Bortuzzo, Lulù e Manuel si sono lasciati per colpa sua?/ “Mai pronunciato sulla storia”, ma…

Franco Bortuzzo è la causa della fine della storia tra Lulù Selassié e il figlio Manuel Bortuzzo?

Franco Bortuzzo che ruolo ha nella rottura tra Lulù Selassié e il figlio Manuel Bortuzzo? La fine della storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip continua a tenere banco su tutti i settimanali di gossip e non solo. La situazione è degenerata dopo le dichiarazioni di Lulù sulle pagine di Chi dove ha puntato il dito contro il padre di Manuel dicendo: “ha fatto di tutto per ostacolarmi.. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività”. La principessa etiope non ha alcun dubbio: “è lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo ancora insieme”.

Paroli chiarissime e molto forti quelle pronunciate da Lulù Selassiè che hanno visto Franco costretto a replicare dicendo: “non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.

Franco Bortuzzo e la fine tra il figlio Manuel e Lulù Selassié

L’annuncio della fine dell’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è arrivata come un fulmine a ciel sereno con un comunicato stampa e un post sui social. Il padre Franco Bortuzzo ha scoperto della cosa come tutti tramite i siti e i social. “ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti”. Stessa sorte per Lulù che quando l’ha scoperto si è resa conto anche di essere stata bloccata su Whatsapp: “Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, mi ha pure bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”.

Che dire la fine del loro amore fa molto più notizia ora di quando stavano insieme ancor di più per il ruolo che avrebbe avuto Franco Bortuzzo in tutto questo. Per Lulù Selassié non ci sono dubbi: la colpa è sua. Ma il padre si difende: “lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”. Del resto il padre di Manuel conoscendo il figlio aveva sempre detto: “conoscendo le ex fidanzate di Manuel, posso dire che lei si discosta un po’ come stile di vita…”. In difesa del padre è arrivato anche Manuel che negli studi di Verissimo ha dichiarato: “io vivo a Roma in una casa a due piani. Mio padre Franco, mentre noi eravamo al GF Vip, ha ribaltato casa completamente per creare un appartamento per noi al terzo piano, con salotto, cucina e bagni. Nei primi 15 giorni mio padre andava a mangiare nei bar, addirittura, per lasciarci soli. Una sola volta è entrato in camera mia, due volte in tutto si è permesso di venire da noi. Adesso si sta ritrovando a essere preso di mira come la persona più brutta del mondo e lui ci sta male”.











