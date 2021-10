Franco Cordova, ex marito di Marisa Laurito/ Matrimonio lampo: divorzio dopo 3 mesi

Franco Cordova è l’ex marito di Marisa Laurito. I due, dopo una breve relazione, avevano deciso di convolare a nozze, ma non è andata benissimo. Il matrimonio tra l’attrice cabarettista e il calciatore con un passato nella Roma, infatti, è stato lampo: è durato soltanto tre mesi, poi la decisione di divorziare. La vicenda, avvenuta nel 2001, ha a lungo occupato le pagine di cronaca rosa dei giornali. La coppia, tuttavia, ha voluto assicurare che non si è trattato di una trovata pubblicitaria, bensì di un incidente di percorso nella loro vita.

“Eravamo convinti di sposarci. Molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto”. Lo ha raccontato in passato Marisa Laurito, interrogata in merito alla prematura fine della vita coniugale. Nonostante ciò, la stima nei confronti dell’ex marito rimane. “Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina. Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente”. La chiosa, però, è quella che è stata. “Purtroppo non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene”.

Franco Cordova, ex marito di Marisa Laurito: chi sono gli altri ex dell’attrice

Franco Cordova è l’ex marito di Marisa Laurito, ma in merito agli uomini con cui prima del matrimonio l’attrice cabarettista ha instaurato un rapporto non si sa molto. Gli unici “noti” sono proprio l’allora calciatore della Roma e l’imprenditore Pietro Perdini, attuale compagno.

I due stanno insieme da quasi vent’anni. Si sono conosciuti proprio dopo la fine del matrimonio con Franco Cordova grazie a Renzo Arbore, il quale li presentò durante una cena a ristorante. La coppia non ha mai voluto convolare a nozze. Marisa Laurito è probabilmente rimasta scottata dal brutto epilogo della prima unione, terminata dopo soli tre mesi. Adesso, dunque, si gode il suo amore in libertà.

