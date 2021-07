Franco Oppini e Ada Alberti: “Facciamo l’amore 8 ore al giorno”/ “La passione…”

Franco Oppini e Ada Alberti sono sposati dal 2003 e, dopo 18 anni di matrimonio, sono sempre più uniti e innamorati. Ma qual è il segreto dela loro unione? A svelarlo è proprio Franco Oppini in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo insieme alla moglie Ada. “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno…Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”, ha confessato l’attore che, prima di innamorarsi della Alberti, era sposato con Alba Parietti, madre del figlio Francesco. Parole confermate anche da Ada Alberti la quale ha rivelato come la passione sia stata fondamentale nel loro rapporto anche all’inizio. “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante. Ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”, ha aggiunto l’astrologa.

Franco Oppini e Ada Alberti, un grande amore

Quello che c’è tra Franco Oppini e Ada Alberti è un grande amore che, nel corso degli anni, ha dovuto affrontare anche prove difficili. Nell’ultimo periodo, infatti, la moglie di Oppini ha dovuto affrontare la morte del padre e per lei non è stato affatto facile. “Sono distrutta dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid”, aveva raccontato. Al suo fianco c’è sempre stato Franco Oppini che, nell’intervista rilasciata a Nuovo, dopo aver svelato il segreto intimo della loro unione, ha aggiunto di aver sempre amato e apprezzato la grande spontaneità della moglie “anche se a volte non riesce proprio a trattenersi”.

