FRANCO OPPINI, PADRE FRANCESCO/ La provocazione: “Fulvio Abbate? Quereli anche me”

C’è anche Francesco Oppini, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16. Protagonista con lui del salotto, anche suo padre Franco Oppini, che sull’ultimo numero del settimanale Vero ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del percorso di Francesco all’interno del controverso reality Mediaset (il Gf Vip). A seguito dell’annuncio di Fulvio Abbate, che sarebbe in procinto di querelarlo, Franco è intervenuto sulla vicenda bollandola come ‘senza senso’: “Credo che Fulvio spari stupidaggini… E questa è enorme… E per una cosa così non si querela certo nessuno…”.

Franco Oppini difende il figlio Francesco

Franco Oppini sembra avere le idee piuttosto chiare sulla faccenda che ha visto coinvolto il figlio al Grande Fratello Vip. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di voler denunciare Francesco perché pare che nella Casa abbia parlato male di lui. E suo padre risponde con una provocazione: “Quereli anche me a questo punto…”. Secondo l’attore, infatti, Fulvio è alla ricerca di un confronto con i giovani, ma il suo tentativo in questo senso risulta ai suoi occhi piuttosto maldestro e – in ogni caso – fuori luogo. In generale, le accuse al figlio lo “fanno ridere”. Francesco non è affatto uno “stratega” come invece è stato definito, anzi. “Se fosse stato così non sarebbe incappato in certi scivoloni…”, sostiene Franco. Il suo carattere lo descriverebbe così: “È sempre stato molto spontaneo, dal sorriso al pianto…”. Una persona piuttosto sincera, dunque, almeno nel manifestare i suoi sentimenti. Tutt’altro rispetto al ritratto fornito dallo scrittore.

Franco Oppini: “Francesco raccomandato? L’hanno contattato dopo…”

Già una volta, in passato, Franco Oppini era intervenuto a difesa del figlio, precisamente in un’intervista di settembre rilasciata al settimanale Nuovo. In quell’occasione, Francesco era stato accusato di essere un ‘raccomandato’, vista la sua parentela con Alba Parietti e – appunto – con il già noto Oppini. I suoi genitori vip, però, c’entrerebbero poco con la sua ascesa nel mondo dello spettacolo e con la richiesta di Mediaset che l’ha voluto protagonista del reality. Oppini junior ha inaugurato la sua carriera televisiva come molti giovani con il sogno della tv: facendo gavetta nelle reti minori. “Francesco non l’ha raccomandato nessuno…”, ha precisato suo padre, “probabilmente lo hanno contattato dopo averlo visto a 7Gold dove si è fatto notare per la sua esuberanza nel commentare le partite di calcio…”.



