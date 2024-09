Franco Simone, chi è e carriera del “poeta con la chitarra”

Tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona di oggi pomeriggio, lunedì 23 settembre 2024, figura anche Franco Simone. Celebre cantautore italiano, classe 1949, ha ottenuto un discreto successo in Italia me si è fatto conoscere per la musica soprattutto all’estero, in particolare in Europa e in Sudamerica. Tra i suoi primi successi nazionali spicca il brano Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti) che gli valse la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1972.

Piera Romoli e Sara, chi sono la moglie e la figlia di Franco Simone/ La vita privata del cantautore

Due anni dopo, nel 1974, arriva il tanto atteso debutto al Festival di Sanremo; la canzone presentata fu Fiume grande, che non ebbe un ottimo riscontro in Italia ma ottenne un clamoroso successo all’estero con le sue versioni in francese e spagnolo. Definito il “poeta con la chitarra” ispirato ad un suo celebre album pubblicato nel 1976, Franco Simone vinse il premio “Paroliere” a Monticelli Terme nel 1977 e, nello stesso anno, il Telegatto per la “Rivelazione dell’anno”.

Francesca Comencini, compagno Philippe Dugay e ex marito Daniel Toscan du Plantier/ "Salvata da mio padre"

Franco Simone, dal successo internazionale alla curiosità su Jennifer Lopez

Franco Simone proseguì la sua attività discografica con l’album e la canzone omonima Respiro, che ottenne un buon successo; in America Latina, inoltre, spopolò con l’album Paesaggio del 1978. Nel 1985 fa ritorno al Festival di Sanremo con il brano Ritratto, estratto dall’album Camper del 1984, proseguendo poi la sua attività strizzando l’occhio anche al pubblico internazionale; con le versioni spagnole delle canzoni di quegli anni, infatti, spopolò soprattutto in Sudamerica ed Europa.

In una precedente intervista dello scorso gennaio sempre a La volta buona, il cantautore ricordò anche un curioso retroscena legato a Jennifer Lopez. La popstar, infatti, in occasione di uno spot in intimo girato in Italia scelse come colonna sonora proprio la versione di Franco Simone del brano Il cielo in una stanza di Gino Paoli. “Biancheria intima e la signora, in tutta la sua ‘bruttezza’ era lì… – aveva raccontato – Si voleva dare un’immagine bella dell’Italia: Positano, Jennifer Lopez come amante del nostro paese e lei cantava sulla mia voce che cantava ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli”.

Chi è Fioretta Mari? L’incidente sul set e la carriera dell’ex professoressa di Amici/ “Sono stata in coma…”