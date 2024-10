Nel corso della sua carriera, Nikka Costa, figlia del celebre compositore e arrangiatore Don Costa e della cantante Terry Ray, ha vissuto momenti piuttosto altalenanti. Tra grandi successi, cadute e la scomparsa dell’amato papà nel 1983, Nikka si è spesso sentita fuori posto; eppure ha calcato grandi palcoscenici, come quello di Sanremo nel 1990, quando portò una rivisitazione di Vattene Amore di Amedeo Minghi e Mietta. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, parlando proprio della scomparsa del padre, ha sferrato parecchie bordate all’industria della musica, attaccando apertamente le case discografiche per il trattamento che le avrebbero riservato in un periodo molto delicato della sua vita.

Ezio Greggio, perché è finita con l'ex moglie Isabel Bengochea?/ Una rottura misteriosa e poi...

A spingerla verso certe dichiarazioni è stata un’esperienza personale difficile da digerire e dimenticare: “Dovevamo promuovere il secondo album e c’erano degli obblighi contrattuali da rispettare. È stato in quella circostanza che ho capito quanto il mondo degli adulti e il business della musica possano essere insensibili di fronte a certe situazioni”, ha confidato Nikka Costa.

Hans de Foer, il marito che Drusilla Foer non ha mai dimenticato/ "Un amore così merita rispetto"

Nikka Costa, l’attacco all’industria della musica e il ricordo del padre: “La sua scomparsa fu schiacciante”

Come se non bastasse, “mi hanno fatto cantare canzoni che parlavano della sua scomparsa, ed è stato disgustoso”, ha ribadito la cantante, che ricorda le fragilità di quell’epoca, quando non riusciva a opporsi a certe pressioni. “Ero piccola e non potevo dire di no, ma subito dopo ho deciso di tornare a scuola e prendermi una pausa. La scomparsa di mio padre è stata schiacciante sotto molti aspetti, eppure invece di aver perso qualcuno, mi sembrava di aver guadagnato un angelo. I bambini sono sensibili e capiscono cose che da adulti spesso non riusciamo a comprendere”, ha confidato.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, perché si sono lasciati?/ "Cinque anni indimenticabili ma poi..."

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Nikka Costa ha due fratellastri, Tano Costa (batterista) e Nancy Lee Costa (cantante). Sul fronte sentimentale, è legata, dall’inizio degli anni novanta, al produttore e compositore australiano Justin Stanley, con cui ha avuto due figli: Sugar McQueen e Suede, nato nel 2013.