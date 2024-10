ANGELO RIZZOLI, DALLO SCANDALO DELLA P2 ALLA SCLEROSI MULTIPLA CHE…

Chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Questo pomeriggio la 70enne attrice e regista capitolina tornerà, a breve distanza dalla sua ultima apparizione nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, negli studi di “Verissimo” per aggiornare il pubblico sulle proprie condizioni di salute e della terapia sperimentale a cui si sottoporrà per cercare di sconfiggere il tumore al pancreas diagnosticatole tempo fa. E se nel talk show in onda su Canale 5 sarà accompagnata, in questa difficile intervista a cuore aperto, dal suo ex compagno, Massimo Ciavarro, intanto possiamo raccontare qualcosa di più sul suo precedente matrimonio e di come si era poi concluso anzitempo scoprendo chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ La conduttrice rivela: "Abbiamo rischiato di separarci"

Classe 1943 e venuto a mancare oramai undici anni or sono, nel 2013, a causa del peggioramento delle condizioni di salute -era affetto da sclerosi multipla, diagnosticatagli da ragazzo-, Angelo Rizzoli è stato non solo un figlio d’arte (erede di Andrea Rizzoli, presidente dell’omonima casa editrice, e nipote del fondatore di uno degli imperi editoriali più importanti della storia recente italiana) ma a sua volta pure un editore e produttore cinematografico e televisivo di successo, prima dello scandalo che lo coinvolse negli Anni Ottanta e che porterà pure alla fine della sua liaison con l’attrice. Per raccontare chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi, dobbiamo infatti fare riferimento pure alla sua vita privata e a quella relazione da copertina che durò quattro anni dopo il matrimonio del 1979 e che vide i due diventare anche genitori di Andrea (classe 1980) che ripercorrerà poi le orme paterne lavorando nel mondo del cinema ma come produttore.

Ezio Greggio, perché è finita con l'ex moglie Isabel Bengochea?/ Una rottura misteriosa e poi...

ELEONORA GIORGI, “HO AMATO TUTTI GLI UOMINI CHE HO AVUTO: POCHI MA…”

Oggi, a distanza di tempo dalla sua morte e da quelle vicende che ebbero una lunga coda giudiziaria, per spiegare chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi, dobbiamo quantomeno accennare al coinvolgimento dei vertici del ‘Corriere della Sera’ nello scandalo della P2 a inizio Anni Ottanta e da cui uscì solamente con grande difficoltà: l’editore venne arrestato nel febbraio del 1983 per bancarotta fraudolenta in amministrazione controllata e con l’accusa di aver occultato decine di miliardi di lire. Dopo vari mesi in carcere, in cui riuscirà a ricevere la visita di un unico giornalista, Indro Montanelli, all’uscita la sua vita cambiò con la fine del matrimonio e l’allontanamento della maggior parte degli amici: a questa batosta, e all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, seguirà un lungo periodo di silenzio prima della ripresa dell’attività di produttore cinematografico e il matrimonio con Melania De Nichilo, da cui ebbe anche due figli, Arrigo (1991) e Alberto (1993).

Hans de Foer, il marito che Drusilla Foer non ha mai dimenticato/ "Un amore così merita rispetto"

Tuttavia, nonostante la fine della loro storia e l’allontanamento dopo lo scandalo, nel suo ricordo di chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi, l’attrice e regista romana ha comunque speso parole molto dolci per l’uomo, non solo per essere stato il padre del primo figlio, ma ricordando che anche grazie a lui riuscì a venire fuori dal tunnel della droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio” aveva detto a “Oggi è un altro giorno” mentre al magazine ‘Oggi’ aveva rivelato che “ne sono uscita grazie a lui, i vecchi amici c’erano caduti dentro, i nuovi dello spettacolo pure, i ragazzi erano tutti immersi in questa cosa”, aggiungendo che il matrimonio finì dopo aver proposto a Rizzoli di trasferirsi a New York e diventare un produttore indipendente ma questi scelse di restare In Italia. “Ho amato tutti gli uomini che ho avuto, sono stati pochi, mi hanno dato loro il vero senso di tutto” aveva confessato la Giorgi proprio a “Verissimo” parlando dei due mariti.