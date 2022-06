Franco126 e Loredana Bertè, duetto con “Mare Malinconia”/ L’esplosione con Carl Brave

Franco126 sarà tra i protagonisti di Radio Zeta Future Hits Live ma non sappiamo ancora quale sarà il brano con cui si presenterà sul palcoscenico. Di certo il suo momento è pieno di grandi emozioni tra cui il nuovo singolo che uscirà domani e che ha cantato insieme a una grande star della musica internazionale come Loredana Bertè. La canzone si chiama Mare Malinconia e racconta la vita di una donna con tutta la sua sensibilità e anche il coraggio di mettersi in gioco. Su Instagram Franco126 ha raccontato la sua grande emozione: “Ho coronato un sogno di cantare una mia canzone con lei”. È stato infatti il giovane, insieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria de Cataldo, a scrivere una canzone prodotta da Giorgio Poi. Sicuramente la metafora centrale del brano è il mare che diventa elemento simbolico e reale di tutte le paure non percepite dalla donna.

Franco126, l’esplosione con Carl Brave

Franco126 è salito alla ribalta insieme al suo compagno d’arte e di mille avventure Carl Brave. Il ragazzo ha ormai da anni intrapreso la sua carriera solista, che l’ha però più volte visto confezionare belle hit pop anche con tanti artisti della scena indie italiana. Nel 2016 il successo in duo con il suo amico Carl Brave e la pubblicazione dell’album “Polaroid”, che al tempo catapultò i due artisti romani in vetta alle classifiche e li fece diventare in poco tempo dei punti di riferimento all’interno della scena musicale indie degli ultimi anni. L’artista romano ha da poco rilasciato le date del suo tour estivo, che lo vedrà impegnato un po’ su tutto il territorio italiano da metà giugno a fine settembre: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Firenze e Torino sono solo alcune delle grandi città che lo vedranno esibirsi dal vivo, ma la struttura del tour di Franco 126 prevede passaggi anche in località più piccole, dove il cantante è comunque certo di trovare un’accoglienza coi fiocchi da parte dei suoi tanti fan. Una delle location più suggestive dove si esibirà è l’ormai famoso Festival pugliese Luce Music Festival – approdi musicali. In questa kermesse Francio 126 si esibirà dal vivo sulla suggestiva banchina Sand Domenico di Molfetta, insieme a tanti altri grandi artisti della musica italiana.

Franco126 ospite del SUONA Festival

Franco126 sarà anche ospite del celeberrimo SUONA Festival, un evento musicale ormai da anni protagonista dell’estate italiana e che quest’anno si terrà alla ex Base Nato di Bagnoli e che vedrà tanti artisti di grande calibro esibirsi oltre al nostro Franco. Nel 2021 il cantante ha pubblicato il suo secondo disco intitolato: “Multisala”, che ha riscosso un discreto successo, fra i suoi fan, ma non solo. Il disco infatti è stato complice della crescita personale e artistica del cantante romano, che ha potuto raggiungere, grazie ad una maturazione delle liriche e delle sonorità, anche una nuova ampia, fetta di pubblico. Le doti istrioniche di Franco 126 dal vivo sono ormai note (chi non avesse avuto modo di vederlo in concerto è caldamente invitato a farlo, per il grande spettacolo offerto) e la lunga lista di tappe del suo tour di quest’estate ne è la prova. Oltre che in studio infatti, da buon ex-rapper, è proprio sul palco che Franco 126 riesce ad esprimere al meglio le sue doti di intrattenitore e giovane, ma già grande artista. La sua esibizione sul palco della kermesse Radio Zeta Future Hits Live, sarà un’occasione in più per godere della sua musica dal vivo e siamo sicuri, che questo giovane artista romano, che in così pochi anni di carriera ha già esplorato ed approfondito vari generi musicali, non deluderà il pubblico dell’evento.

